Organspenden gehen völlig unerwartet zurück: Experten besorgt

Von: Anna Lehmer

Organspenden sind Mangelware. Im ersten Quartal des laufenden Jahres ging die Zahl an Spenden noch einmal deutlich zurück. © picture alliance/dpa | Soeren Stache

In Deutschland sterben tausende Menschen, weil sie kein Spenderorgan erhalten. Anfang des Jahres ging die Zahl an Spenden erneut zurück. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation zeigt sich besorgt.

München - Organspende ist die Chance auf ein neues Leben. Seit 1963 wurden fast 143.000 Organe in Deutschland transplantiert, so die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Im Vergleich zur Zahl der Menschen, die derzeit auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen, erscheint diese Zahl gering. Denn etwa 8500 Menschen warten aktuell, die meisten davon auf eine Niere. 2020 wurden bundesweit 913 Organspender verzeichnet. Angebot und Nachfrage klafften schon damals weit auseinander. Zwei Jahre und eine Pandemie später hat sich die Situation noch einmal massiv verschlechtert.

Organspende in Deutschland: Zahl der Spender deutlich gesunken

Die Zahl der Organspenden ist im ersten Quartal dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Nachdem sich die Organspenderzahlen 2021 leicht positiv entwickelt hatten, sanken sie 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 Prozent. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zeigt sich besorgt und überrascht, denn ein derartiger Einbruch wurde nicht erwartet. Nur 176 Menschen wurden in diesem Zeitraum als Organspender gezählt. Gleichzeitig ging die bundesweite Anzahl der postmortal entnommenen Organe um 28 Prozent auf 562 Organe zurück. Einen Grund für die Entwicklung sehen die Experten unter anderem in den hohen Corona-Infektionszahlen zu Beginn des Jahres.

Transplantationszentren verzeichnen weniger Übertragungen

In den deutschen Transplantationszentren macht sich der negative Trend bemerkbar. Insgesamt konnten Anfang des Jahres 600 Organe übertragen werden, die über Eurotransplant an die Patienten auf den Wartelisten vermittelt wurden. Das waren 194 Transplantationen weniger als im Vorjahr. Eurotransplant ist eine Organisation, die die Zuteilung von Spenderorganen in acht europäischen Ländern überwacht. Empfänger haben so eine höhere Chance auf ein Organ, da auf ein größeres Repertoire an Organen und Gewebe zurückgegriffen werden kann.

Organspende-Rückgang überrascht Experte: „Jedes einzelne Organ zählt“

Der Einbruch im ersten Quartal des laufenden Jahres besorgt den medizinischen Vorstand der DSO, Dr. med. Axel Rahmel, sehr: „Vor dem Hintergrund, dass jedes einzelne Organ zählt und Leben retten kann, stehen wir vor einer dramatischen Entwicklung für die rund 8500 Patienten auf den Wartelisten.“

Der Rückgang sei völlig unerwartet gekommen, weshalb die Organisation mögliche Gründe für die drastische Abwärtsentwicklung der Organspenderzahlen analysiert hat. Einer davon seien die steigenden Corona-Fallzahlen zu Beginn des Jahres, die zu starkem Personalmangel in Kliniken führten. Es bestehe die hohe Wahrscheinlichkeit, dass durch die enorme Arbeitsbelastung weniger Organspenden realisiert werden konnten, als es unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre.

Corona bremst Organspende aus: Kontraindikationen nehmen zu

Auch wurden weniger Zustimmungen zur Organspende gegeben, erklärt die DSO. Die Ablehnungen gegenüber einer Organspende in einer Akutsituation auf den Intensivstationen stieg demnach um 11 Prozent. Angehörige würden ebenfalls häufiger einer Organspende widersprechen.

Als dritten möglichen Grund für den Einbruch nennen die Experten die Zunahme der medizinischen Kontraindikationen durch SARS-CoV-2. Solche Kontraindikationen, die eine Organspende ausschließen, stiegen um 11 Prozent. Dies liege an der erhöhten SARS-CoV-2-Infektionsrate, die sich Anfang des Jahres bemerkbar machte. Noch bis vor Kurzem wurde ein auf das Virus positiv getesteter Spender von der Organentnahmen ausgeschlossen. Da allerdings im Laufe des Jahres immer mehr Menschen milde bis keine Symptome aufwiesen, wurde die Regelung aufgegeben. Internationale Erfahrungen würden laut DSO zeigen, dass auch bei positivem SARS-CoV-2-Befund eine Organspende unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Seit März würden deshalb im Einzelfall auch Organe von positiven Spendern im Eurotransplant-Verbund angeboten.

Herz-Kreislaufversagen verhindern immer öfter Organentnahmen

Ein weiteres Problem liegt im vorzeitigem Herz-Kreislaufversagen potentieller Spender, welche eine Organspende verhindert. Es wurden 44 Prozent mehr Fälle verzeichnet, bei denen bei Patienten die Herzkreislauffunktion zusammenbrach, noch ehe der Hirntod festgestellt werden konnte. Normalerweise müssen die Organe eines verstorbenen Spender bis zur Entnahme künstlich funktionsfähig gehalten werden, schreibt die DSO. Gelingt dies nicht, muss auf die Organentnahme verzichtet werden.

Organspende in Deutschland: Zahl der Spender noch immer niedrig

Deutschland belegt somit weiterhin die hinteren Plätze der Anzahl an Organspender pro eine Million Einwohner. Schon seit einiger Zeit wird hierzulande aktiv für das sensible und lebenswichtige Thema geworben, dennoch sind die Spenderzahlen auf einem niedrigem Niveau geblieben. Eine Möglichkeit, die Spenderzahl zu erhöhen, ist die Einführung bestimmter Regelungen im Umgang mit der Organentnahme. Während in Deutschland der Hirntod für eine Spende entscheidend ist, reicht beispielsweise in Spanien schon ein Herzstillstand aus. Letztere führen die weltweite Organspenderliste an. Ein weiteres, stark diskutiertes Thema ist die Wahl zwischen der Entscheidungs- und der Widerspruchslösung.

Widerspruchslösung statt Entscheidungslösung?

In Deutschland gilt die Entscheidungslösung, wonach Organe nur nach dem Tod entnommen werden dürfen, wenn die Person zu Lebzeiten ausdrücklich dem zugestimmt hat. Liegt keine Zustimmung vor, können Angehörige die Entscheidung übernehmen, heißt es auf der Website der Organspende-Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In anderen Länder wie Belgien oder Österreich gelten die (erweiterte) Zustimmungslösung und die Widerspruchslösung. Eine Person wird automatisch zum Spender, außer er widerspricht vor seinem Tod. Als einziges Land im Eurotransplant praktiziert Deutschland die Entscheidungslösung. Eine Widerspruchslösung kommt für viele Kritiker nicht in Frage. Sie argumentieren, dass ein Schweigen nicht automatisch als Zustimmung gewertet werden darf.

Experte plädiert für Widerspruchslösung: „Dann hat sich die Sache erledigt“

Professor Robert Nuscheler, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie, plädiert für eine Umstellung auf die Widerspruchslösung. Da in Deutschland jedes Jahr tausende Menschen auf der Warteliste sterben müssen, weil kein Organ zur Verfügung steht, müssten sich die Menschen mehr mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. „Dabei muss sich der Einzelne gar nicht mit dem eigenen Tod auseinandersetzen, wie das manche Kritiker ja behaupten. Er kann einfach widersprechen und dann hat sich die Sache erledigt“, sagte er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Im Ringen um mehr lebensrettende Organspenden in Deutschland hat der Bund ein Bürger-Register beschlossen. Dessen Einführung wird allerdings erst Ende 2022 möglich sein. Einfacher ist dagegen die Beantragung eines Organspenderausweises. Noch immer sind zu wenig Bürger dazu bereit, sich einen solchen Ausweis zu besorgen.