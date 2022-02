Orkantief „Zeynep“ trifft Deutschland mit voller Wucht - und fordert zwei weitere Menschenleben

Von: Christina Denk, Martina Lippl

Unwetter-Alarm wegen Orkantief „Zeynep“: An der Küste hat der Deutsche Wetterdienst die Warnstufe violett ausgerufen. In einigen Regionen wird es gefährlich.

Orkantief „Zeynep“: Der DWD warnt vor extremen Orkanböen bis 160 km/h. An der Küste gilt bereits die Warnstufe violett (siehe Erstmeldung).

Die Feuerwehr ist in Norddeutschland bereits mit zahlreichen Einsätzen beschäftigt (siehe Update vom 18. Februar, 20.06 Uhr).

Vier Menschen kamen durch die Stürme ums Leben (siehe Update vom 18. Februar, 22.35 Uhr).

Update vom 18. Februar, 22.35 Uhr: Die Zahl der Sturmtoten durch Orkantief „Zeynep“ und seinen Vorgänger „Ylenia“ steigt auf vier. Wie der WDR berichtet, starben im Kreis Steinfurt gegen 21 Uhr zwei Autofahrer. Ein Baum stürzte auf der B54 bei Altenberge auf ein Auto. In Saerbeck wurde ein Fahrzeug von einer Windböe erfasst und überschlug sich anschließend.

Orkantief „Zeynep“ setzt in NRW eine Straße unter Strom: Polizei und Feuerwehr zahlreich im Einsatz

Update vom 18. Februar, 22.16 Uhr: Der Sturm hinterlässt seine Spuren: In Wesel, Nordrhein-Westfalen, hat ein umgestürzter Baum einen Strommast mitgerissen. Wie der WDR mit Bezug auf die Polizei berichtet, ist daher Spannung auf der Fahrbahn der Emmericher Straße. Sie musste gesperrt werden. Anderorts wurden Dächer abgedeckt, Bäume fielen um. Viele Orte sind ohne Strom. In Duisburg drohen indes Teile eines Impfzentrums, die sich am Hauptbahnhof gelöst haben, auf die Autobahn zu stürzen. Zwischen 16 und 21 Uhr gab es in NRW knapp 3.000 Einsätze von Polizei und Feuerwehr, meldet der WDR.

Update vom 18. Februar, 21.56 Uhr: Erste Entwarnungen für Nordrhein-Westfalen. „In NRW ist die Kaltfront durchgezogen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend. Auf dem Kahlen Asten im Sauerland habe der Sturm eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern erreicht. In Gütersloh seien Windgeschwindigkeiten von 119, in Köln von 115 Stundenkilometern gemessen worden. Im Laufe der Nacht werde die Lage sich in Nordrhein-Westfalen langsam entspannen.

Doch der Sturm hat seine Spuren hinterlassen. Bäume, Bauzäune und Straßenschilder fielen um. In Solingen wurde ein Mensch durch herabfallende Dachziegel verletzt, wie ein Stadt-Sprecher sagte. In Mülheim stürzten nach Angaben der Feuerwehr mehrere 25 Meter hohe Buchen aus einem Waldstück quer über die Straße und landeten auf Hausdächern. Die Bewohner mussten die Gebäude verlassen. In anderen Gebieten, wie Hamburg, wird der Höhepunkt des Sturms erst noch erwartet.

Auf der Mecumstraße in Düsseldorf (NRW) ist die Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes vom Sturm abgerissen worden. © David Young/dpa

Sturmwarnungen für zahlreiche Großstädte: „Zeynep“ verursacht bereits Orkanböen bis 130 km/h

Update vom 18. Februar, 20.34 Uhr: Immer mehr Wetterstationen im Tiefland melden Orkanböen mit 120 bis 130 km/h. Auch für viele Großstädte gibt es Orkanwarnungen. Auch in Berlin werden Sturmböen bis 100 km/h erwartet. Der Höhepunkt des Sturms ist in Deutschland jedoch noch nicht erreicht. Erst gegen Mitternacht soll Deutschland die ganze Wucht des Sturms treffen.

Die betroffenen Großstädte:

Bremen

Hannover

Hamburg

Münster

Kiel

Braunschweig

Göttingen

Oldenburg

Köln

Düsseldorf

Aachen

Duisburg bis Dortmund

Lübeck

Orkantief „Zeynep“: Zahlreiche Einsätze laufen bereits - Umgestürzte Bäume und fliegende Dachziegel

Update vom 18. Februar, 20.06 Uhr: Deutschland bekommt die ersten Auswirkungen des Orkantiefs „Zeynep“ zu spüren. Der Sturm soll auf ganz Norddeutschland noch stärkere Folgen haben, als sein Vorgänger „Ylenia“, der die letzten Tage über das Land fegte. Für Hamburg ist eine Sturmflut angekündigt.

Köln bekam bereits gegen 16 Uhr die stärksten Böen zu spüren. Der Wind war so heftig, dass Menschen zu Fall kamen und Bäume entwurzelt wurden, so der Kölner Stadtanzeiger. Die Feuerwehr Hannover meldete bereits 26 laufende Einsätze mit 114 Kräften vor Ort zu haben. Die meisten aufgrund von herabfallenden Dachziegeln und umgestürzten Bäumen.

Nach Angaben der Einsatzkräfte in Celle wurde dort ein Dach von einer Halle vom Wind erfasst. Und auch im Harz versperren Bäume einige Straßen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Sturmtief „Zeynep“ fordert erste Todesopfer in deutschen Nachbarländern

Update vom 18. Februar, 18.32 Uhr: Der DWD warnt an der Nordsee mittlerweile vor extremen Unwetter der Stufe 4 (Warnstufe violett). Bis in die Frühstunden kann es in Norddeutschland verbreitet Böen mit Windstärke 10 bis 12, an der Nordsee Böen teils über 140 km/h geben.

Eben solche Geschwindigkeiten wurden an der niederländischen Küste durch das Orkantief gemessen. Durch „Zeynep“ sind in den Niederlanden bereits drei Menschen getötet worden. Ein Mensch sei in Amsterdam von einem umfallenden Baum getötet worden, teilte die Feuerwehr am Freitag auf Twitter mit. Wenige Stunden später wurde ein Fahrradfahrer im Süden der Stadt von einem Baum getötet. Ein dritter Mensch starb, als im Amsterdamer Vorort Diemen ein Baum auf sein Auto fiel.

Der DWD warnt an der Nordsee vor extremen Unwettern. © Screenshot DWD

Orkantief „Zeynep“: Wuppertaler Schwebebahn steht still

Update vom 18. Februar, 17.47 Uhr: In Wuppertal hat der Sturm am Freitagnachmittag vorübergehend die Schwebebahn lahmgelegt. Ein Ast sei auf eine Bahn gefallen und habe sich im Stromabnehmer verklemmt, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Stadtwerke (WSW). Die Fahrzeuge stehen den Angaben zufolge in den Stationen. Alle Fahrgäste hätten aussteigen können. Sobald der Ast beseitigt sei, solle der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Deutsche Bahn hat in Norddeutschland den gesamten Fernverkehr gestoppt.

Orkantief „Zeynep“ rollt auf Deutschland zu: Sturm-Vorgänger zerstörte Teile von KZ-Gedenkstätte

Update vom 18. Februar, 17.25 Uhr: Orkantief „Zeynep“ rollt auf Deutschland zu. Zuvor hatte das Sturmtief „Ylenia“ bereits für Unruhe gesorgt. „Ylenia“ hat die historische Lagermauer in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Oranienburg teilweise zum Einsturz gebracht. Betroffen seien auf etwa 200 Metern Länge Teile der rund 2,80 Meter hohen östlichen Lagermauer, die das dreieckige Häftlingslager des KZ Sachsenhausen umschloss, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Freitag mitteilte. Der Schaden lasse sich noch nicht beziffern, bewege sich aber nach Schätzungen eines Experten aus der Liegenschaftsabteilung der Stiftung vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Die 1937 in Nazi-Deutschland errichtete, weitgehend original erhaltene Lagermauer war Teil der Sicherungsanlagen, die das Häftlingslager umgaben. Sie bestanden den Angaben zufolge aus einem Todesstreifen, den die Häftlinge nicht betreten durften, einem elektrisch geladenen Zaun, dem Postengang und der Lagermauer. Bereits in der Vergangenheit sei die Mauer mehrfach durch Orkanstürme beschädigt worden, hieß es.

Bereits Sturmtief Ylenia brachte den Sturm nach Deutschland. Nun drohen mit Orkantief „Zeynep“ Böen mit 160 km/h. © Matthias Bein/dpa

Orkantief „Zeynep“ bereits in Nachbarländern angekommen - das kommt auf Deutschland zu

Erstmeldung vom 18. Februar: Offenbach - Orkantief „Zeynep“ rückt näher. In den Nachbarländern ist schon einiges los, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) via Twitter mit. Das Orkantief verlagert sich am Freitagnachmittag von den Britischen Inseln zur Nordsee und in der Nacht auf Samstag nach Südschweden.

Orkantief „Zeynep“: „Extremes Unwetter“ trifft auf Deutschland

Es gibt zwei Phasen: Erst erreicht die Kaltfront den Westen. Dabei kann es schon zu Sturmböen, schweren Sturmböen geben. Im Norden und in der Mitte Deutschlands ist mit orkanartigen Böen und Orkanböen zu rechnen. In den Kamm und Gipfellagen der Mittelgebirge erwarten die Wetter-Experten schwere Sturm- bis Orkanböen, auf exponierten Gipfeln – wie auf dem Brocken – sind Böen über 140 km/h nicht ausgeschlossen. Mit dem Abzug der Kaltfront im Südwesten und Süden lässt der Wind rasch wieder ab.

Im Norden geht es dagegen weiter: Die zweite Phase beginnt in der Nacht zum Samstag mit einzelnen kurzen Gewittern mit schweren Sturmböen oder orkanartigen Böen. Im Nordseeumfeld, vor allem im Bereich der Ostfriesischen Inseln, der Elbmündung und an der Dithmarschener Küste ist über mehrere Stunden mit Böen zwischen 130 und 150 km/h vereinzelt darüber zurechnen. Laut DWD: „EXTREMES UNWETTER“.

In der Nacht zum Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 800 bis 600 Meter ab. Dabei kann es an den Alpen bis zum Samstagmorgen 5 Zentimeter, im Allgäu auch bis 10 Zentimeter Neuschnee geben. In Hamburg droht eine schwere Sturmflut. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer schweren Sturmflut an der nordfriesischen Küste: Am Samstagabend werden Nacht-Hochwasser an der nordfriesischen Küste 2,5 bis 3 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. In den Frühstunden des Samstags soll der Sturm wieder nachlassen.

Der Orkan-Fahrplan

Ab Freitagnachmittag geht es mit ersten Sturmböen im Westen und im Nordwesten Deutschlands los, teilt der DWD in seinem aktuellen Lagebericht mit.

Freitagabend und in der Nacht auf Samstag dann Sturmböen im übrigen Deutschland.

Freitagnacht: An der Nordsee sowie in einigen Hochlagen in der Nacht zum Samstag wahrscheinlich Orkanböen über 140 km/h (EXTREMES UNWETTER).

Orkan-Böen in Deutschland erwartet: In diesen Kreisen gilt die Warnstufe violett

In einigen Landkreisen an der Nordseeküste hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun die höchste Warnstufe (lila) ausgegeben. Es wird vor extremen Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 km/h gewarnt.

Niedersachsen

Kreis Aurich - Binnenland

Kreis Aurich - Küste

Stadt Emden

Kreis Wittmund - Binnenland

Kreis Wittmund - Küste

Kreis Leer

Kreis Friesland - Binnenland

Kreis Friesland-Küste

Kreis Wesermarsch - Binnenland

Kreis Wesermarsch - Küste

Kreis Cuxhaven - Binnenland

Kreis Cuxhaven - Küste

Kreis Stade

Stadt Bremerhaven

Kreis Dithmarschen - Binnenland

Kreis Dithmarschen - Küste

Kreis Nordfriesland - Binnenland

Kreis Nordfriesland - Küste

Kreis Schleswig-Flensburg - Binnenland

Kreis Harz - Bergland

