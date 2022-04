Chance auf sonniges Oster-Wetter: Doch Wetter-Modelle sind laut Experte noch „nicht ganz klar“

Von: Martina Lippl

Teilen

Die leuchtenden Blüten der Narzissen oder Osterglocken sind für viele von uns ein absolutes Frühlingssymbol. © imago

Der wärmste Tag der Woche steht wohl bevor. Wird das Wetter an Ostern auch so schön? Die Chancen auf ein sonniges Osterfest stehen gut, doch es könnte eine Überraschung geben.

München/Offenbach – Endlich nimmt der Frühling in Deutschland wieder Fahrt auf. Bis zu 25 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag im Südwesten. Abgesehen von ein paar Schleierwolken gibt es viel Sonnenschein. Was für eine Trendwende nach den Bibber-Temperaturen in den vergangenen Tagen. Aus Nordafrika strömen warme Luftmassen über Spanien nach Deutschland. Damit kommt auch neuer Saharastaub nach Deutschland*. Am Mittwoch ist Blutregen möglich.

Was bedeutet das für das Wetter* an Ostern? Ist es mit den frostigen Zeiten vorbei? „Wir müssen uns da für die Details beim Osterwetter noch ein klein wenig gedulden“, erklärt Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

Wetter zu Ostern 2022: Chancen auf ein sonniges und trockene Feiertage

Für eine exakte Oster-Prognose ist momentan aber noch zu früh. „Zu Ostern gibt es einen Wetterkampf zwischen einem Hoch* über Nordeuropa und einem Tief über Osteuropa“, so Meteorologe Jung. „Daher ist noch immer nicht ganz klar, wohin genau die Reise geht.“ Nach dem US-Wettermodell und auch nach dem europäischen sieht es, laut Jung, momentan nach einem trockenen und sonnigen Osterfest auf. Doch ein Tief über Osteuropa könnte noch für die eine oder andere Überraschung sorgen. In Richtung Osterwochenende kündigt sich eine Kaltfront an. Die sorgt am Karfreitag von Nordosten her für frische Luft, Schauer und auch einzelne Gewitter.

Wetter an Ostern: So sind die Aussichten auf Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag

Mittwoch 13 bis 24 Grad, oft freundlich und sehr warm Gründonnerstag 18 bis 25 Grad, Sonne und Dunst durch Saharastaub, abends im Westen einzelne Schauer und Gewitter Karfreitag 15 bis 22 Grad, einzelne Schauer und Gewitter, aber auch Sonne Karsamstag 12 bis 20 Grad, immer wieder Sonnenschein und trocken Ostersonntag 12 bis 16 Grad, vielfach sonnig und trocken Ostermontag 11 bis 18 Grad, noch unsicher, aus Osten könnte es auch kühler mit Schneeschauern werden

Wetter in Deutschland: Kalte Nächte an Ostern

Zum Wochenende warnt der DWD vor Frost und gebietsweise Frost in Bodennähe. „Frischer Start in den Ostersonntag!“, prophezeit Dominik Jung. Sein persönlicher Oster-Tipp: „Man sollte nicht allzu früh auf Eiersuche gehen, denn da ist es teilweise noch frostig!“ Bevor es kühler und grauer wird, heißt es also noch das frühlingshafte Wetter genießen. Wer allerdings schon vom Sommer träumt: Erste Trendprognosen für den Sommer 2022 sind auch schon da*. (ml)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA