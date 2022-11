Anruf alarmiert Flugsicherung: Passagierflugzeug muss nach Bombendrohung in Paderborn landen

Von: Nadja Zinsmeister

Blick auf den Eingang zur Abflughalle auf dem Flughafen Paderborn-Lippstadt in Büren (Nordrhein-Westfalen). © Friso Gentsch /dpa

Ein Flugzeug mit knapp 200 Passagieren musste auf dem Weg nach London wegen einer Bombendrohung in Paderborn landen. Die Polizei gab bereits Entwarnung.

Paderborn - In der Nacht von Sonntag auf Montag musste ein Flugzeug auf dem Weg nach London in Paderborn außerplanmäßig landen. Grund dafür war eine Bombendrohung. Die Polizei hat mittlerweile eine Entwarnung ausgesprochen - doch für die Passagiere dürfte der Zwischenfall wohl ein wahrer Schockmoment gewesen sein.

Insgesamt befanden sich 206 Personen in dem Airbus A321 einer ungarischen Airline, als die Drohung einging. Wie die Polizei mitteilte, war das Passagierflugzeug am Sonntagabend in Posen in Ungarn gestartet und gegen 22 Uhr auf dem ostwestfälischen Airport Paderborn-Lippstadt gelandet. Alle 199 Passagiere sowie sieben Besatzungsmitglieder wurden daraufhin in das Flughafengebäude vor Ort gebracht und dort betreut. „Für sie besteht keine Gefahr“, hieß es von der Polizei weiter.

Flugzeug muss nach Bombendrohung außerplanmäßig in Paderborn landen

Einen Hinweis auf die Bombendrohung hatte die Polizei zuvor von der polnischen Flugsicherung erhalten. Dort sei die Drohung telefonisch eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin seien die Beamten kontaktiert worden. Das Flugzeug wurde nach der Landung in Paderborn mit Hilfe von speziell ausgebildeten Hunden durchsucht, dabei wurden nach Angaben der Polizei jedoch keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Polizei gab mittlerweile Entwarnung.

Die Hintergründe zur Bombendrohung sind bislang noch unklar. Die Passagiere und Besatzung wurden „nach Möglichkeit“ in nahegelegenen Hotels untergebracht, da der Airport erst am frühen Montagmorgen wieder freigegeben wurde und noch nicht feststand, wann der Flug fortgesetzt werden kann. Ein Flugzeug musste unterdessen zur Landung nach Düsseldorf umgeleitet werden. (nz/afp/dpa)

Erst Ende Juni musste eine Grund- und Mittelschule in Bayern wegen der wirren Bombendrohung eines Mannes evakuiert werden. Im Oktober gab es unterdessen eine Bombendrohung in Nürnberg, die Polizei räumte das Justizgebäude und suchte das Areal mit Hunden ab.