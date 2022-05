Dunkelziffer höher? Inzidenz in Deutschland sackt ab - Weitere Werte sinken ebenfalls

Von: Katarina Amtmann

Die Corona-Inzidenz sinkt weiter. © Wolfgang Maria Weber/imago

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist deutlich gesunken. Allerdings liefert sie wohl kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung.

München - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Sonntag, 1. Mai, mit 666,4 an. Zum Vergleich:

Deutschland: Corona-Inzidenz liefert kein vollständiges Bild

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Das RKI analysiert deshalb regelmäßig - aber nicht tagesaktuell - weitere Parameter. So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienenen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben.

Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt - Weitere Werte ebenfalls rückläufig

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 11.718 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das geht aus den Zahlen vom Sonntagmorgen hervor (Vorwoche: 39.179 registrierte Ansteckungen). Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende einige Bundesländer nicht ans RKI melden. Hinzu kamen zehn neue Todesfälle, vor einer Woche waren es 24. Auch diese Zahl schwankt sehr von Tag zu Tag, da dem RKI am Wochenende nur wenige Daten dazu gemeldet werden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 24.809.785 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.