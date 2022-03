Panzer unterwegs: Bundeswehr-General erklärt die Präsenz der US-Army

In Grafenwöhr (Bayern) ist die US Army extrem präsent. © Armin Weigel/dpa

Die US-Army ist verstärkt auf Deutschlands Autobahnen und Straßen unterwegs. Generalleutnant Markus Laubenthal von der Bundeswehr erklärt den Hintergrund.

Köln – Der Krieg in der Ukraine* versetzt vielerorts das Militär in Einsatzbereitschaft – auch in Deutschland. Dabei werden nicht nur Panzer der Bundeswehr vermehrt gesehen, auch die US-Army verstärkt ihre Präsenz. Generalleutnant Markus Laubenthal erklärt in einem Video, warum das US-amerikanische Militär durch Deutschland fährt. Zudem müsse man auf Schienen, in der Luft und auch auf Straßen mit erhöhter Präsenz rechnen.

Auch zur Zukunft der Bundeswehr äußert sich Laubenthal: „Wir müssen größere Kräfte und eine ganz andere Fähigkeit bereitstellen.“ Er spricht davon, dass die Bundeswehr nun vor allen Dingen größere Truppen ausbilden müsse. „Das sind Dinge, die wir jetzt angehen werden.“ (mm) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.