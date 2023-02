Peter Maffay wuchs in Rumänien ohne richtige Spielsachen auf – Jetzt gibt es ihn als Playmobil-Figur

Von: Marc Dimitriu

Peter Maffay, Musiker, hält am Rande der Neuheitenschau der Spielwarenmesse am Stand von Playmobil eine Figur mit seinem Konterfei in der Hand. © Daniel Karmann/dpa

Dem Tabaluga-Erfinder Peter Maffay wird eine große Ehre zuteil. Den Sänger gibt es nun als Playmobil-Figur.

Nürnberg – Den deutsch-rumänischen Rocksänger Peter Maffay gibt es jetzt als Playmobil-Figur. Er bekam die kleine Spielfigur aus Kunststoff am Dienstag auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg überreicht. Er sei sich noch nicht sicher, ob er diese seiner kleinen Tochter zum Spielen geben werde, sagte der 73-Jährige. „Das muss ich mir noch genau überlegen.“ Immerhin sei er stolz auf die kleine Statue mit Lederjacke und Gitarre, die ihm nachempfunden sei. Sie ist nach Angaben des Herstellers allerdings ein Unikat.

Peter Maffay als Playmobil-Figur: In seiner Jugend in Rumänien hatte wenig Spielsachen

Als Kind spielte Maffay eigenen Angaben nach in seinem rumänischen Geburtsort mit selbst erfundenen und gebauten Dingen. Seine ersten Spielkameraden seien die beiden Hunde der Familie gewesen, sagte er. Als er ein bisschen älter gewesen sei, sei er immer mit den anderen „Lausbuben“ aus seiner Straße unterwegs gewesen. „Wir hatten wenig Spielsachen, weil es in diesem Land damals nach dem Krieg so gut wie gar nichts gab“, sagte er. „Wir haben Dinge erfunden, mit denen wir gespielt haben. Aber am meisten waren wir eigentlich immer draußen.“

Rumänien geriet nach dem Zweiten Weltkrieg unter sowjetischen Einfluss und wurde unter Gheorghe Gheorghiu-Dej zu einem sozialistischen Staat nach stalinistischen Vorstellungen umgeformt. Das führte zu einer schwachen wirtschaftlichen Lage für das Volk. Oft war es sogar schwer an Nahrungsmittel zu kommen, geschweige denn Spielzeuge.

Erst mit 14 Jahren wanderte der Sohn eines Ungarndeutschen und einer Siebenbürger-Sächsin mit seinen Eltern nach Deutschland aus, wo er in Waldkraiburg in Bayern weiter aufwuchs.

Im letzten Jahr machte vor allem Peter Maffays Sohn Yaris Schlagzeilen. Der 19-Jährige gab nämlich seine Beziehung zu der 40-jährigen Melissa bekannt.