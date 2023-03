Winter-Wetter: Schnee sorgt für Chaos – dann kommt der „Skandinavienföhn“ nach Deutschland

Von: Martina Lippl

Heftige Schneefälle haben in Teilen Deutschlands in der Nacht für Chaos gesorgt. Doch trockene Polarluft strömt zunehmend zu uns.

München – Das Winter-Wetter meldet sich in Deutschland zurück. Ende Februar gab es doch noch Schnee für alle Winterfans. Im Sauerland in Nordrhein-Westfalen fielen auf dem Kahlen Asten in der Nacht zum Samstag bis zu 15 Zentimeter Schnee. Im Harz waren einige Rodelstrecken offen. In Bayern schneite es bis zu 17 Zentimeter Neuschnee am Irschenberg. „Überall schneit es“, hieß es schon vor dem Wochenende. Heftige Schneefälle und teils spiegelglatte Straßen überraschten einige Autofahrer und LKW-Fahrer trotzdem.

Wintereinbruch in Deutschland: Straßenglätte und Schnee sorgt für Chaos auf den Straßen

Dichtes Schneetreiben brachte den Verkehr auf der Autobahn 72 im Südwesten Sachsens zeitweise zum Erliegen. Mehrere Lastwagen blieben auf der vollkommen verschneiten Fahrbahn zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein in der Nacht auf Sonntag liegen. Ein Lkw rutschte in die Leitplanke, konnte jedoch später die Fahrt fortsetzen. Das Technische Hilfswerk half mit schweren Fahrzeugen beim Freischleppen der gestrandeten Lastwagen. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn Richtung Leipzig am Abend für rund zweieinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Verletzte wurden auf der A72 zunächst keine gemeldet.

Dichtes Schneetreiben hat den Verkehr auf der Autobahn 72 bei Zwickau zeitweise zum Erliegen gebracht. Mehrere Lastwagen blieben auf der vollkommen verschneiten Fahrbahn zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein liegen. © Andre März/dpa

Wetter-Prognose für Anfang März: „Skandinavienföhn“ sorgt für Sonnenschein

In den Alpen soll es noch bis zum Montag schneien. Vereinzelt bis zu 10 Zentimeter Neuschnee können, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zusammenkommen. Verbreitet rechnet der DWD mit 2 bis 5 Zentimetern Schnee. Auch im Erzgebirge gibt es länger anhaltende Schneefälle. Im Bergland herrscht laut den DWD-Wetterexperten häufig Dauerfrost bei -3 bis 0 Grad, sonst gibt es Höchsttemperaturen von 0 bis 6 Grad.

„Nächste Woche haben wir es erstmal mit Hochdruckwetter zu tun“, erklärt Meteorologe Georg Haas von wetter.com. Es bleibe trocken und sonnig. Allerdings gibt es große Temperaturschwankungen zwischen den Nächten und den relativ milden Temperaturen am Tag, erklärt Haas in einem Video. „Das Hochdruckgebiet befindet sich über den britischen Inseln, gleichzeitig sorgt der Skandinavienföhn für trockene Verhältnisse.“ Niederschläge gingen im Nordstau des norwegischen Gebirges herunter und würden uns kaum, bis gar nicht erreichen. Das Unwettertief im westlichen Mittelmeerraum spiele in Deutschland keine Rolle.

Allerdings ist am Montag stürmischer Nordostwind im Südwesten laut dem DWD ein Thema. Im Schwarzwald gibt es teils schwere Sturmböen.

Trockene Polarluft strömt zunehmend nach Deutschland, so der DWD. Unter Hochdruckeinfluss wird es demnach nachts kalt und tagsüber nur zögernd milder. Dienstag und Mittwoch bleiben laut den DWD-Wetterexperten überwiegend trocken, mit viel Sonnenschein. Die Maximalwerte liegen am Tag bei 0 bis 7 Grad. In der Nacht ist es dagegen kalt, mit Werte bis örtlich minus 10 Grad.

Eisige Wetter-Aussichten für Deutschland -Polartief

Donnerstag und Freitag zieht feuchtere Luft vom Norden nach Deutschland heran. Ob, uns dann ein neuer Tiefausläufer erreicht, ist noch offen. „Ein Polartief mit Zentrum über der Ostsee und feuchter Nordseeluft bringt Schnee, Eis und Glätte“, prognostiziert Meteorologe Haas von wetter.com. Arktische Kaltluft aus dem Norden seien nach der aktuellen Trendprognose zu 80 Prozent möglich. Frühlingshaft (zu 20 Prozent möglich) – werde es wohl eher nicht. (ml mit Material der dpa)