Sechsjähriger alarmiert Polizei – weil er seine Kuscheldecke verloren hat

Ein Junge wählt den Notruf, weil er anscheinenden bestohlen wurde. Als die Beamten eintreffen, erklärte der Sechsjährige, dass seine Kuscheldecke weg sei.

München/Karlsruhe – Schon in frühen Jahren lernen Kinder, dass die Polizei der Freund und Helfer ist. Wenn man also Hilfe braucht, dann wählt man die 110. Was also tun, wenn die geliebte Kuscheldecke abhandengekommen ist? Richtig, man verständigt die Polizei. Das dachte sich zumindest ein sechsjähriger Junge. Das Kind schilderte am Telefon einen Diebstahl, worauf hin eine Polizeistreife zu dem Jungen fuhr, um den Fall aufzuklären.

Polizeieinsatz: Sechsjähriger Junge wählt Notruf wegen Kuscheldecke

Am Dienstagnachmittag (29. November) wählte ein Junge aus Karlsruhe-Grünwinkel den Notruf. Am Telefon schilderte er, dass ihm etwas geklaut wurde, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Meldung berichtete. Eine Polizeistreife machte sich auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. Am Wohnort des Jungen angekommen, trafen die Beamten auf die Mutter des Jungen, die nichts von dem Anruf bei der Polizei wusste.

Offenbar hatte der Junge seinen ganzen Mut zusammengenommen, um sich bei der Polizei zu melden. Manche Kinder haben panische Angst vor den Beamten, doch auch dafür hat die Polizei eine Lösung. Kurzerhand wurde klar, dass der Junge wegen der vermissten Kuscheldecke die Beamten gerufen hatte. Dieser war wohl ganz aufgewühlt, denn mit Tränen in den Augen solle er den Polizisten geschildert haben, dass seine Kuscheldecke weg war. Er bat die Beamten um Hilfe.

Erfolgreicher Polizeieinsatz: Sechsjähriger vermisst Kuscheldecke

Die Polizisten nahmen sich die Zeit, um mit dem kleinen Jungen zu sprechen. Schließlich konnten die Beamten, der Junge und die Eltern des Kindes eine Lösung für die verschwundene Kuscheldecke finden: Eine neue soll beschaffen werden. Dies schien dem Jungen zu gefallen, denn laut dem Polizeipräsidium Karlsruhe war der Junge zufrieden, als er die Polizisten verabschiedete. Die Beamten konnten somit einen erfolgreichen Einsatz vermelden. Was allerdings mit der vermissten Kuscheldecke passiert ist, wurde nicht erklärt.

Dass Kinder den Notruf ohne ersichtlichen Grund wählen, kommt ab und zu vor. So rief auch ein Zweijähriger die Polizei an. Als Antwort wurde dem kleinen Jungen ein potenzielles Jobangebot in paar Jahren angeboten. (vk)

