Polizisten erschießen zwei American Staffordshire-Terrier

Teilen

American Staffordshire Terrier (Archivfoto) polarisiert. Dem Vierbeiner haftet der Ruf eines Kampfhundes an, andere dagegen halten ihn für einen liebevollen Familienhund. © Rights Managed/imago

Polizisten haben in Göttingen zwei American Staffordshire-Terrier erschossen. Die beiden Hunde hatten zuvor ihren Besitzer (35) attackiert und schwer verletzt.

Göttingen - Der 35-Jährige wurde von den beiden Tieren auf der Straße angegriffen. Warum die zwei American Staffordshire Terrier ihr Herrchen angriffen, ist laut Polizei zunächst noch unklar. Mehrere Zeugen versuchten dem Mann vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei zu helfen. Ohne Erfolg. Auch Pfefferspray haben den Angaben zufolge die Beißattacke der Tiere nicht beenden können.

Göttingen: American Staffordshire-Terrier attackieren Besitzer

Nachdem sich die beiden Terrier an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Mannes festgebissen hatten, gaben die Polizisten „mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen“ ab. In letzter Konsequenz sei es darum gegangen, „gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben des Mannes abzuwenden“, teilt die Polizei mit. Eine Gefährdung für Unbeteiligte schloss die Polizei zum Zeitpunkt Schussabgabe aus.

Polizist von American Staffordshire-Terrier gebissen

Ein Rettungswagen transportierte den 35-Jährigen in eine Klinik. Bei dem Einsatz wurde einer der Beamten durch einen Biss leicht verletzt. Sein Kollege erlitt infolge der Schussabgabe ein Knalltrauma. Die toten Tiere wurden von der Berufsfeuerwehr abtransportiert. (ml)

Ein Jäger aus Oberhausen hat vor Weihnachten den Hund eines Ehepaares erschossen. In München sorgte 2018 ein tragischer Fall für Schlagzeilen. Ein Rottweiler wurde am Hauptbahnhof mitten in der Stadt erschossen.