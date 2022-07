Omikron BA.5: Karl Lauterbach alarmiert über mehr Impfdurchbrüche

Österreich hebt eben alles auf, also ist der Alarm von KL vermutlich einer der vielen Alarme, die wir seit 2,5 Jahren hören von wir werden Millionen Tote haben bis es werden wieder täglich xtausend krank und sterben. Nichts davon kam auch nicht nach aufgehopbenen Maßnahmen jetzt in 2022 - warum nur?

AntiCSU unten spricht die großen Feste an: völlig korrekt. Die müsste man für immer und ewig verbieten, sie waren für jeden Erreger die Superspraederevents. Also weg mit Pktoberfest, allen Trachtenfesten, Schützenfesten, Burschen/Mädelfesten, Kerwas etc. Dann sind wir sicher, ganz sicher. Aber davon redet KL nicht - warum nur?