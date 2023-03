Schlager-Ikone von Schöneberger völlig überrumpelt: NDR nimmt Stellung nach ESC-Eklat im Live-TV

Von: Armin T. Linder

Barbara Schöneberger macht sich auf dem Weg zu Katja Ebstein, die auf diesem Screenshot verdeckt ist - und auch versteckt bleiben wollte. © Screenshot: ARD

Mit Unverständnis reagierten viele Zuschauer beim ESC-Vorentscheid darauf, dass eine Schlager-Legende im Publikum überrumpelt wurde. Der NDR nimmt Stellung.

Köln - Nicht nur der Sieg der Glam-Rocker Lord Of The Lost beim ESC-Vorentscheid am 3.3. wurde zum Gesprächsthema unter den Zuschauern. Viele diskutierten bei Twitter eine Szene aus der Show: Schlager- und ESC-Legende Katja Ebstein (77), die privat im Publikum saß, wurde von Barbara Schöneberger überrumpelt und ins TV gezerrt. Sie habe „sie entdeckt“, erklärte Schöneberger stolz, „die Frau, die eigentlich für Deutschland mehr für den ESC getan hat als alle anderen. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber heute Abend ist hier im Publikum bei uns: Katja Ebstein.“

ESC-Vorentscheid: Schlager-Legende Katja Ebstein wurde überrumpelt

Ebstein versteckte ihr Gesicht halb hinter ihrer Hand, sie schüttelte den Kopf und flüsterte ihrer Nachbarin etwas zu. Es war kaum zu übersehen und zu überhören, dass Ebstein eigentlich nur ihre Ruhe wollte. Und das auch artikulierte, als die Kameras auf sie gerichtet waren. „Eigentlich wollte ich mich verkriechen“, meinte sie. Und ließ auch sonst durchblicken, dass sie lieber gern inkognito geblieben wäre. Das bemerkten viele Zuschauer, und es tat ihnen in der Seele weh.

„Katja Ebstein tut mir gerade echt leid. Lass‘ sie doch einfach in Ruhe, Barbara“ und „Die arme Katja Ebstein wollte doch einfach nur in Ruhe den deutschen Vorentscheid im Studio miterleben“, lauteten nur zwei von vielen Twitter-Stimmen. Moderatorin Schöneberger präsentierte die Aktion auch selbst als Überraschung. Es wurde aber nicht endgültig aufgelöst, ob Ebstein wirklich nicht eingeweiht war.

Katja Ebstein (l.) machte gute Miene zum unerwünschten Spiel und talkte mit Barbara Schöneberger. © Screenshot ARD

ESC-Vorentscheid: Schlager-Legende Katja Ebstein war laut NDR nicht eingeweiht

Hier herrscht inzwischen Klarheit. Der NDR, der in Deutschland für den ESC zuständig ist, antwortet auf eine tz.de-Anfrage. „Katja Ebstein war gemeinsam mit Freunden (unter ihnen Mitglieder des ESC-Fanclubs) als Zuschauerin im Studio“, gibt eine Sprecherin die Stellungnahme des NDR-ESC-Teams weiter. „Die Redaktion hatte im Vorfeld Hinweise der Fans bekommen, dass Frau Ebstein mit ihnen privat zur Show kommen möchte und hat daraufhin zusammen mit ihnen eine überraschende Ehrung dieser ESC-Legende geplant, welche im Studio zu Standing Ovations für diese große Künstlerin geführt hat.“

ESC-Vorentscheid: Schlager-Legende Katja Ebstein „war von Show sehr begeistert“

Der NDR spricht von einer „überraschende(n) Ehrung“, insofern wusste Katja Ebstein vorab wohl wirklich nicht, wie ihr geschieht. Und war darüber im ersten Moment wenig begeistert. Immerhin soll der ESC-Vorentscheid als Ganzes der 77-Jährigen nach Darstellung des NDR gefallen haben. „Katja Ebstein ließ ausrichten, dass sie von der Show sehr begeistert war.“ Ob es ihr noch besser gefallen hätte, wenn nicht unerwartet die TV-Kameras auf sie gerichtet worden wären? Auch für Gesprächsstoff sorgte, dass Florian Silbereisens Nebensitzerin beim ESC-Vorentscheid plötzlich verschwunden war. (lin)