Prognose für 2023: Experte hält Waldbrandlage „sehr beunruhigend“

Von: Stefanie Fischhaber

Die Waldbrandgefahr in Deutschland steigt in den kommenden Jahren. (Archivbild) © Bundespolizei/ dpa

2022 war die Waldbrandgefahr auf einem hohen Niveau. Im kommenden Jahr steigt die Gefahr noch weiter an. Deutschland könnte sich in ein Waldbrandland verwandeln.

München – Nicht nur in den südlichen europäischen Ländern wie Griechenland, Italien und Spanien steigt die Zahl der Waldbrände immer weiter an. Auch in Deutschland gab es im Jahr 2022 zahlreiche Waldbrände. Doch der Trend ist nicht rückläufig: Für das kommende Jahr könnte die Wahlbrandgefahr noch stärker steigen. Experten sprechen von einer „beunruhigenden“ Lage.

32 große Waldbrände in Deutschland: 4300 Hektar Waldland allein 2022 zerstört

2022 war ein Rekordjahr für Waldbrände. Über Wochen brannte es in der Sächsischen Schweiz, im Süden Brandenburgs und mehrere Male im Harz. In Oberfranken wurde wegen eines verheerenden Waldbrandes sogar der Katastrophenfall ausgerufen. Das Waldbrand-Informationssystem Copernicus der EU listet für dieses Jahr 32 größere Waldbrände in Deutschland auf.

Damit bewege sich die Zahl der Feuer 2022 auf dem hohen Niveau von 2018, sagte Torsten Riedlinger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) der Deutschen Presse-Agentur. Erfasst werden Feuer, die mindestens 30 Hektar Fläche vernichtet haben. Sie hätten fast 4300 Hektar Wald und Buschland zerstört – so groß wie mehr als 3000 Fußballfelder.

Zunehmende Gefahr für Brände: Deutschland verwandelt sich bis 20240 in Waldbrandland

„Leider hat Deutschland ein hohes Risiko, sich bis 2040 in ein Waldbrandland zu verwandeln“, sagte Somidh Saha vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Hauptgründe seien der Klimawandel und Fehler bei der Bewirtschaftung von Wäldern.

Dürre prägte den Sommer 2022 - und die Aussichten für die im März nächsten Jahres beginnende Waldbrandsaison sind nach Einschätzung von Experten nicht gut. „Leider ist die Situation sehr beunruhigend. In weiten Teilen Deutschlands gibt es ausgeprägte Niederschlagsdefizite, wir gehen mit sehr trockenen Böden und vielen geschwächten Bäumen als Hypothek ins nächste Jahr“, sagte der Waldexperte und Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Pierre Ibisch, der DPA. „Wissenschaftliche Modelle gehen in jedem Falle von einem zukünftigen Anstieg der Feuergefahr aus.“

Steigende Gefahr von Waldbränden: Feuerwehren und Gemeinden passen sich an

Der Deutsche Feuerwehrverband arbeitet bereits daran, wie Technik, Ausstattung und Ausbildung der Einsatzkräfte verbessert werden können. Aber schnell sei da nichts zu erreichen, sagte der Leiter des Arbeitskreises Waldbrand im Feuerwehrverband, Ulrich Cimolino. „Da ist noch ein weiter Weg vor uns.“ Kommunen arbeiten zudem an besseren Waldwegen, mehr Brunnen und Schutzstreifen, die Brände hemmen sollen.

Die genauen Ursachen für den Ausbruch von Bränden sind mitunter nur schwer zu ermitteln, denn die betroffene Fläche ist groß. Mögliche Spuren werden durch den Brand oder Löscharbeiten vernichtet. Das zeigen beispielhaft die Zahlen des Polizeireviers Harz: Bis kurz vor Weihnachten führte die Polizei 87 Ermittlungen im Zusammenhang mit Wald- und Flächenbränden, davon 7 im Nationalpark Harz. In sechs Fällen sei ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Die Ermittlungen zum Großbrand Anfang September im Harz laufen noch. (sf mit dpa)