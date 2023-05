„Letzten Generation“ – Unternehmen zahlt Strafen nach Anfeindungen doch nicht

Von: Carolin Gehrmann

Ökoworld rudert zurück: Nach offenbar heftiger Kritik nimmt das Unternehmen Abstand davon, Strafen der Klimaaktivisten zu zahlen.

Update vom 6. Mai: Das Unternehmen Ökoworld nimmt nun doch Abstand vom Plan, Strafzahlungen der Klimaschutz-Bewegung „Letzte Generation“ zu übernehmen. In einer Mitteilung sprach Gründer Alfred Platow von massiven öffentlichen Anfeindungen als Folge der Ankündigung. Weiter erklärte er: „Mit Kritik hatte ich gerechnet, allerdings nicht in diesem emotionalen Ausmaß.“ Mitarbeiter seien persönlich angegriffen worden. Platow stellte klar: „Es war oder ist in keiner Weise meine Intention, zu Straftaten anzustiften, einen Freibrief für Straftaten auszustellen oder das Gesetz zu relativieren. Es geht und ging mir ausschließlich darum, Proteste für den Klimaschutz und die aus meiner Perspektive mutigen Klimaaktivist:innen zu unterstützen.“

Nun wolle er dies tun, indem er 20.000 Euro in den Umwelt-Treuhandfonds (UTF) überweist. Dabei handele es sich nicht um das Sondervermögen der Ökoworld-Fonds und ebenso wenig um Firmengelder. „Dieses Geld kommt ausschließlich aus privaten Quellen von Gleichgesinnten und Weggefährt:innen“, betonte Platow.

Unterstützung für „Letzte Generation“: Unternehmen Ökoworld will Bußgelder übernehmen

Erstmeldung vom 4. Mai: Hilden – Immer mehr Aktivisten der „Letzten Generation“ wurden zuletzt für ihre Klebeaktionen zur Kasse gebeten. Entweder fielen Geldstrafen für blockierte Straßen an oder sie mussten für Polizeieinsätze und Reparaturen aufkommen – und zwar aus eigener Tasche. Die „Letzte Generation“ finanziert sich über Spenden und Crowdfunding. Damit deckt sie auch die Rechtskosten ab, die im Zuge ihrer Proteste anfallen.

Junge Aktivisten der „Letzten Generation“ stehen oft vor hohen Geldstrafen und Gebührenbescheiden

Oft waren es hohe Summen, die Länder und Kommunen von den teils noch sehr jungen Aktivisten der „Letzten Generation“ einforderten. Das Unternehmen Ökoworld kündigte jetzt an, alle Bußgelder, Geldstrafen und Gebührenbescheide der sogenannten „Klimakleber“ zu übernehmen – und zwar in voller Höhe.

Straße blockiert: Wie hier in Berlin machen sich immer wieder Klima-Aktivisten mit ihren Protesten strafbar. © IMAGO / Jochen Eckel

Man wolle damit „ein Signal senden, wie wichtig es ist, für den Klimaschutz aufzustehen, auch wenn man sich dafür hinsetzen und festkleben muss“, erklärt Unternehmensgründer Alfred Platow.

Unternehmen „Ökoworld“ sichert Klimaaktivisten volle Übernahme der Strafen zu

Bei ihren Klebeaktionen befestigen sich die Aktivisten aus Protest mit Sekundenkleber am Boden – oft sind Straßen dadurch stundenlang blockiert. Sie müssen nämlich erst mit einem Gemisch aus Speiseöl und Seifenlauge von Polizeibeamten wieder abgelöst werden. Das nimmt oft sehr viel Zeit in Anspruch. Selbst der Hauptstadtflughafen BER wurde durch die Proteste zeitweise lahmgelegt, da sich Klimaaktivisten am Asphalt eines Rollfelds festgeklebt hatten.

Hohe Strafen für „Klimakleber“: Beim „Notfall Klimaschutz“ nicht angebracht – findet Unternehmen Ökoworld

Die Gebühren für diese Einsätze sind entsprechend hoch. Dennoch hält die Gewerkschaft der Polizei sie für angebracht. Grundsätzlich ist auch Ökoworld-Vorstandsvorsitzender Platow dieser Ansicht: „Konsequenzen für den zivilen Ungehorsam sind grundsätzlich nachvollziehbar und wichtig für eine funktionierende Gesellschaft“, erklärt er in einer Mitteilung.

Beim Thema Klima sieht der 76-Jährige offenbar eine Grenze überschritten: „Wenn es allerdings um einen Notfall namens Klimaschutz geht, kann man dies so aus meiner Sicht nicht praktizieren.“

Ökoworld hat bereits Braunkohlegegner in Lützerath unterstützt – jetzt auch die „Letzte Generation“

Für ihre Protestaktionen bestrafte Aktivisten erhalten von seinem Unternehmen daher eine Überweisung in Höhe der entstandenen Kosten auf ihr Privatkonto, wenn sie entsprechende Nachweise, also „Strafzettel und Überweisungsbeleg“ vorweisen, heißt es. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits Protestierende unterstützt, die sich gegen den Braunkohletagebau von RWE in Lützerath eingesetzt hatten. Damals floss eine Spende in Höhe von 50.000 Euro.

Unternehmen unterstützt Aktionen der „Klimakleber“ aus Überzeugung

Die seit 1999 börsennotierte Ökoworld AG (vormals versiko AG) ist seit mehr als 40 Jahren im Bereich ökologisch-nachhaltiger Investmentfonds und Kapitalanlagen aktiv. Gründungsmitglied Platow war früher Hausbesetzer, hat Aktivismus also selbst gelebt. Die Proteste der „Letzten Generation“ für mehr Klimaschutz wolle man daher „aus Überzeugung“ unterstützen, auch wenn Ökoworld der Initiative nicht selbst angehört.

„Letzten Generation“ freut sich über die Hilfe – und ruft zu weiteren Aktionen auf

Die „Letzte Generation“ sieht durch die Unterstützung eine „wichtige Hürde“ als gefallen, wie die Gruppierung auf Twitter schreibt, und ruft zu weiteren Protesten auf. Hilfe bei Freiheitsstrafen bekommt sie durch die Zusicherung von Ökoworld allerdings nicht. Im Wiederholungsfall steigt das Risiko für die Aktivisten, zu Haftstrafen verurteilt zu werden. Eine 24-jährige Aktivistin erhielt erst kürzlich eine Strafe von vier Monaten Haft ohne Bewährung, weil sie sich an einem Gemälde festgeklebt hatte.