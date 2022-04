Nach Impfpflicht-Aus: Experten fürchten neue Beschränkungen – „Deutschland wird schlecht aufgestellt sein“

Von: Jennifer Lanzinger

Das Impfpflicht-Aus in Deutschland könnte zu neuen Beschränkungen im Herbst führen. Experten befürchten steigende Zahlen.

Update vom 10. April, 8.55 Uhr: Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich zusehens. Die Infektionszahlen gehen zurück. Der Gipfel der fünften Omikron-Welle ist laut RKI überschritten. Der Angst vor einem Lockdown im Herbst wächst. Das Scheitern der Impfpflicht im Bundestag sorgt bei Kinderärzten für Entrüstung. Doch die Inzidenz sinkt auch am Sonntag (10. April) weiter. Hier halten wir Sie in unserem aktuellen News-Ticker auf dem Laufenden.

Update vom 9. April, 7.15 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat den niedrigsten Stand seit Ende Januar erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1141,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1181,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1531,5 (Vormonat: 1319,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 150 675 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 196 456 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 309 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 292 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 22 591 726 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,51 an (Donnerstag: 6,50). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 18 323 900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 131 679.

Update vom 8. April, 16.15 Uhr: Bei der Geberkonferenz für die Corona-Impfinitiative Covax wurden Zusagen für 4,4 Milliarden Euro für die Umsetzung einer globalen Impfkampagne gemacht. Damit könne die Impfallianz Covax über Investitionen in Logistik und den Kauf von Spritzen und anderen Verbrauchsmaterialien mehr als eine weitere Milliarde Impfungen in den 92 ärmsten Ländern der Welt ermöglichen, teilte das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Neben Deutschland waren auch Indonesien, Ghana und der Senegal waren Ausrichter.

Coronavirus: Scholz wirbt für globalen Ansatz bei Impfkampagne - Pandemie „noch lange nicht vorbei“

Update vom 8. April, 14.20 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat für einen globalen Ansatz im Kampf gegen Corona geworben. „Um es ganz einfach auszudrücken: Solange wir Covid-19 nicht überall besiegen, besiegen wir es nirgendwo“, sagte der SPD-Politiker bei der Eröffnung der Geberkonferenz für die Corona-Impfinitiative Covax.

„Die Pandemie ist nicht vorbei, noch lange nicht“, hob Scholz hervor. Bisher sei „fast alle vier Monate eine neue besorgniserregende Virus-Variante“ entdeckt worden und „die nächste könnte durchaus gefährlicher sein als die letzte“. Dennoch seien die Corona-Impfquoten weltweit weiterhin sehr unterschiedlich. So seien in einkommensschwachen Ländern immer noch weniger als zehn Prozent der Menschen vollständig geimpft, sagte der Kanzler. Anders als früher gebe es mittlerweile aber genügend Corona-Impfstoff für alle.

Experten befürchten neue Beschränkungen: „Deutschland wird schlecht aufgestellt sein“

Update vom 8. April, 12.15 Uhr: Nach dem Impfpflicht-Aus befürchten Mediziner wieder eine Zuspitzung der Corona-Pandemie im Herbst – bis hin zu neuen Lockdowns. „Fakt ist, dass wir im Herbst wieder mit steigenden Infektionszahlen rechnen müssen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der Augsburger Allgemeinen. „Darauf muss sich die Politik bereits heute vorbereiten, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.“

Der Generalsekretär der Deutschen Immunologischen Gesellschaft, Carsten Watzl, erklärte in der Zeitung: „Das Schlimmste, was passieren konnte, war gar keine Einigung.“ Überlegungen für einen neuen Anlauf für eine Impfpflicht kämen zu spät. „Eine Impfpflicht, die erst im Herbst beschlossen würde, hätte kaum einen akuten Effekt auf die dann anstehende Welle, und man müsste wieder mit anderen Maßnahmen gegensteuern.“

Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, stellte klar: „Deutschland wird schlecht aufgestellt sein für den nächsten Herbst.“ Wenn sich nicht noch viele Menschen impfen ließen, „werden wir im nächsten Herbst und Winter wieder über Lockdown und Kontaktbegrenzungen reden und streiten“. Ähnlich sieht das Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Bei der Corona-PK erklärte er, es gebe angesichts des Impfpflicht-Aus „keinen Spielraum für weitere Lockerungen“. Auch Lauterbach erwartet einen Anstieg der Fallzahlen im Herbst und hat bereits eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes ab September angekündigt.

Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, sieht Deutschland für den nächsten Herbst „schlecht aufgestellt“. (Archivbild) © Guido Kirchner/dpa

Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland

Update vom 8. April, 6.12 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitagmorgen mit 1181,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1251,3 gelegen, vor einer Woche bei 1586,4 (Vormonat: 1293,6).

175.263 Neuinfektionen an einem Tag (Vor einer Woche: 252.530)

334 neue Todesfälle binnen 24 Stunden (Vor einer Woche: 304)

Corona-Zahlen in Deutschland wohl deutlich höher

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,50 an (Mittwoch: 6,62). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Kinderärzte empört: „Die Hauptleittragenden werden dann erneut die Kinder und Jugendlichen sein“

Update vom 7. April, 21.47 Uhr: Nach dem Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag zeigen sich Deutschlands Kinderärzte entrüstet. „Was wir heute im Bundestag erlebt haben, ist keine Sternstunde der Demokratie, sondern ein Staatsversagen mit Ankündigung“, erklärte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach.

„Dass sich der Bundestag nicht einmal auf den Kompromissvorschlag einigen konnte, ist an Fahrlässigkeit kaum noch zu überbieten.“ Fischbach kritisierte, dass eine Impfpflicht für Personen ab 60 Jahren eigentlich zu wenig gewesen wäre, „aber was wir jetzt haben, ist de facto gar nichts“.

„Wir sehen uns einem Herbst und Winter gegenüber, in dem es sicherlich wieder zu sehr hohen Fallzahlen, vermutlich sogar neuen Varianten kommen wird“, warnte der Kinderarzt aus Solingen. „Die Hauptleittragenden werden dann erneut die Kinder und Jugendlichen sein. Das haben die Erfahrungen der letzten zwei Jahre glasklar gezeigt.“

Kinder könnten im Herbst die Hauptleidtragenden hoher Corona-Zahlen werden, warnt ein Kinderarzt. © Guido Kirchner/dpa

Umfrage: Relative Mehrheit für Corona-Impfpflicht

Update vom 7. April, 18.22 Uhr: Eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus wird es in Deutschland vorerst nicht geben - sie hätte aber die Unterstützung einer relativen Mehrheit der Bevölkerung. Im neuen ARD-Deutschlandtrend sagten 46 Prozent der Teilnehmenden, sie seien für eine Corona-Impfpflicht ab 18, wie der WDR mitteilte. Die Unterstützung fällt damit geringer aus als noch im Februar, als 53 Prozent die Impfpflicht befürwortet hatten.

13 Prozent (plus eins) gaben in der aktuellen Erhebung an, sie seien für eine Impfpflicht ab 50 Jahren. 37 Prozent (plus vier) lehnten eine Impfpflicht komplett ab. Am Donnerstagmittag war ein Vorstoß für eine Impfpflicht für Menschen ab 60, verbunden mit Beratungspflichten auch für jüngere, im Bundestag gescheitert.

Warnsystem KATWARN sendet plötzlich Push-Meldung zum Coronavirus

Update vom 7. April, 15.20 Uhr: Am Donnerstag löste plötzlich das Warnsystem KATWARN aus. In einer Meldung von 12.30 Uhr hieß es: „Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit“. Die App informierte, dass sich das Infektionsgeschehen in Deutschland regional sehr stark unterscheidet. Weiter hieß es: „Flächendeckend ist eine Überlastung der Krankenhäuser aktuell nicht zu befürchten, daher gelten die Corona-Schutzmaßnahmen seit dem 3. April mit einer Ausnahme nicht mehr bundesweit.“ Im Öffentlichen Personenfernverkehr sowie dem Luftverkehr muss bundesweit weiterhin die Maskenpflicht eingehalten werden.

Warum die Meldung erst vier Tage nach der Bekanntgabe der Aufhebung von nahezu allen Corona-Maßnahmen getätigt wurde, bleibt unklar. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) schrieb auf Anfrage von tz.de und Merkur.de, dass sie nicht Betreiber der App KATWARN seien - und dementsprechend keinerlei Angaben machen könnten.

Die KATWARN-Meldung vom 7. April 2022. © Screenshot

Corona in Österreich: Fällt nun auch dort die Maskenpflicht?

Update vom 7. April, 13.25 Uhr: In Österreich gehen die Corona-Infektionszahlen überall zurück. Der Wunsch zur Rückkehr zur Normalität ist groß. Fällt die FFP2-Maskenpflicht vor Ostern?

Update vom 7. April, 12.50 Uhr: Der Entwurf für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ist im Bundestag gescheitert. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahren lehnten am Donnerstag 378 Abgeordnete ab, dafür votierten 296 Abgeordnete und neun enthielten sich.

Update vom 7. April, 12.40 Uhr: Vielerorts gilt aktuell keine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen mehr - doch vereinzelt muss auch in Zukunft eine Maske getragen werden. Gilt dies auch für Arztpraxen?

Corona-Studie enthüllt: Lungenembolie-Risiko auch sechs Monate nach Ansteckung erhöht

Ursprungsmeldung: Berlin - Die Corona-Pandemie scheint sich in Deutschland langsam aber sicher zu entspannen, auch am Donnerstag ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut meldet auch weniger Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche.

Corona in Deutschland: Welle ebbt langsam ab - Doch RKI meldet erneut über 200.000 Neuinfektionen

Das RKI gab den Inzidenz-Wert am Donnerstag, 7. April 2022, mit 1251,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1322,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1625,1 (Vormonat: 1259,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 201.729 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche lag die Zahl noch wesentlich höher, damals waren es 274.901 Ansteckungen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 328 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 279 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 6,62 an (Dienstag: 6,52). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona-Studie zeigt: Auch sechs Monate nach Ansteckung noch erhöhtes Lungenembolie-Risiko

Dass Corona-Infektionen mitunter einen schweren Verlauf haben können oder auch zu Long-Covid führen können, ist allgemein bekannt. Doch wie eine Studie nun aufdeckt, haben Infizierte bis zu einem halbes Jahr nach der Ansteckung ein erhöhtes Risiko für die Bildung schwerer Blutgerinnsel. Der am Donnerstag in der Fachzeitschrift „BMJ“ veröffentlichten Studie zufolge hatten die Infizierten auch sechs Monate nach der Infektion noch ein 33-fach erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie, bei der ein Blutgerinnsel Arterien in der Lunge blockiert.

Auch die Gefahr einer tiefen Venenthrombose - ein Blutgerinnsel, das normalerweise in den Beinen entsteht - war bis zu drei Monate nach der Infektion mit dem Coronavirus um das Fünffache erhöht. Menschen mit einer schweren Covid-Erkrankung oder Vorerkrankungen waren besonders gefährdet. Aber auch bei Personen mit leichten Erkrankungen, die keinen Krankenhausaufenthalt erforderten, war die Gefahr einer Lungenembolie und einer tiefen Venenthrombose höher.

Corona-Studie: Risiko für Blutgerinnsel in früheren Infektionswellen höher als aktuell

Dass eine Corona-Infektion das Risiko von Blutgerinnseln erhöht, war bereits bekannt. Neu ist hingegen die Erkenntnis, wie lange das Risiko anhält. Die Forscher hatten für die Studie die Daten von einer Million Menschen in Schweden herangezogen, die zwischen Februar 2020 und Mai 2021 positiv auf das Virus getestet wurden. Diese wurden mit vier Millionen Menschen verglichen, die nicht positiv waren.

Die Forscher stellten fest, dass in früheren Infektionswellen das Risiko der Blutgerinnsel höher war als mit Fortschreiten der Pandemie. Sie erklärten dies mit der steigenden Impfrate und besseren Behandlungsmethoden.