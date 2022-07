Reise-Chaos in Deutschland immer bizarrer: Lufthansa „ratlos“ über Streichung von eigenem Flug

Von: Momir Takac

Ein Airbus A319-100 der Lufthansa startet am Flughafen Frankfurt/Main. © IMAGO / STAR-MEDIA

Passagieren in Frankfurt wird gesagt, dass ihr Flug nach Berlin gestrichen ist. Kurze Zeit später landet die Lufthansa-Maschine doch in der Hauptstadt. Was war passiert?

Frankfurt/Berlin - Das Reise-Chaos in Deutschland manifestiert sich in allen erdenklichen Formen: Lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen, kurzfristig stornierte Flüge, Streiks von Angestellten sowie Gepäck, das erst eine Woche später am Urlaubsort ankommt.

Die Liste ließe sich noch verlängern, eines allerdings gab es mit Sicherheit noch nicht: Dass eine Airline nichts über die Streichung eines eigenen Flugs weiß. Die bizarre Geschichte ereignete sich am Samstag (2. Juli 2022) zwischen Frankfurt am Main und Berlin. Eine Lufthansa-Maschine sollte um 21.15 Uhr in der Main-Metropole abheben und in die Hauptstadt Deutschlands fliegen, berichtet die Bild.

Reise-Chaos in Deutschland: Lufthansa-Flug erst gestrichen, dann hebt Maschine doch ab

Der Flug mit der Nummer LH202 wurde allerdings nie auf den Anzeigetafeln am Frankfurter Flughafen annonciert. Das Reise-Chaos perfekt machte eine E-Mail an die Passagiere, worin sie auf eine Änderung des Gates aufmerksam gemacht wurden. Dort angekommen wurde den Reisenden gesagt, dass der Flug gestrichen ist und auch kein Ersatzflug vorgesehen ist. Was die Geschichte so absonderlich macht: Flug LH202 fand tatsächlich statt. Auf flightradar24 steht, dass die Lufthansa-Maschine am 2. Juli um 22:11 Uhr in Frankfurt abhob und exakt 40 Minuten später in Berlin landete.

Als sich die Nachricht im Netz verbreitete und Beschwerden von Passagieren folgten, sah sich Lufthansa offenbar gezwungen, Stellung zu beziehen. „Was die ‚Flugstreichung‘ von LH202 betrifft, sind wir selbst ratlos, haben hierzu aber mal intern nachgehakt“, schrieb Deutschlands größte Airline auf Twitter, die sich zuletzt schwerwiegenden Anschuldigungen ausgesetzt sah. Ein Lufthansa-Mitarbeiter enthüllte, dass die Chefetage bereits vor Monaten mit dem jetzigen Chaos gerechnet hatte.

Reise-Chaos in Deutschland: Riesen-Verwirrung um Geisterflug LH202

Flug LH202 landete am Samstagabend tatsächlich in Berlin, allerdings mit deutlich weniger Passagieren an Bord. Es habe sich um einen Leerflug gehandelt, um „die Maschine für einen stabilen Flugplan in Berlin zu positionieren“, berichtet die Bild. Die Geschichte steht sinnbildlich für das gegenwärtige Reise-Chaos in Deutschland.

Die Erklärung der Lufthansa ist im übrigen schwer nachvollziehbar. Mal abgesehen von der Verwirrung um den Flug, hätte die Lufthansa-Maschine nicht auch voll nach Berlin fliegen können? Was macht es zur Positionierung eines stabilen Flugplans für einen Unterschied, ob das Flugzeug nun leer oder mit (vielen) Passagieren an Bord zu einem Ziel fliegt? Eine Flughafenmitarbeiterin sprach jetzt über die schlimmen Arbeitsbedingungen. (mt)