Eurojackpot mit 120 Millionen Euro geht nach Berlin - auch drei Neu-Millionäre aus Bayern

Von: Patrick Huljina

Teilen

Am Dienstag (8. November) lagen 120 Millionen Euro im Eurojackpot. Jetzt ist klar: Der Gewinn geht nach Berlin.

Update vom 8. November, 21.16 Uhr: Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin oder eine Tippgemeinschaft aus Berlin hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Das teilte Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mit. Nach 16 Ziehungen ohne Hauptgewinn lag erstmals wieder ein Spieler richtig und kassierte den Rekordgewinn ein. Mit den Gewinnzahlen 15 - 17 - 23 - 35 - 38 und den beiden Eurozahlen 4 und 9 tippte sich der Spieler zum Gewinn.

Insgesamt 17 weitere Tipper oder Tippgemeinschaften durften sich in der zweiten Gewinnklasse über Millionengewinne freuen. Davon kommen 14 Gewinner aus Deutschland. Die Summe von 1.209.751,50 Euro gingen viermal nach Baden-Württemberg, dreimal nach Bayern, je zweimal nach Berlin, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie einmal nach Nordrhein-Westfalen. Auch in Dänemark, Ungarn und in Polen gab es je einen Sieger.

Erstmeldung vom 8. November: München/Helsinki - Was würden Sie mit 120 Millionen Euro machen? Mit fünf Richtigen und zwei Eurozahlen könnte diese Frage am Dienstagabend für einen Eurojackpot-Gewinner zur Realität werden. Ab 20 Uhr werden sich die Blicke der Teilnehmer in Richtung der finnischen Hauptstadt Helsinki richten – dann werden dort die heutigen Eurojackpot-Gewinnzahlen gezogen.

Eurojackpot am Dienstag (08.11.2022): 120 Millionen Euro im Jackpot

Bereits in den vergangenen beiden Ziehungen war ein neuer deutscher Lotto-Rekordgewinn möglich. Der Eurojackpot wurde allerdings nicht geknackt. Dennoch gelang es fünf Spielteilnehmern am vergangenen Freitag (4. November), immerhin fünf Gewinnzahlen samt einer Eurozahl richtig zu tippen: Dafür wurden jeweils 4.865.344 Euro nach Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Polen überwiesen.

Nach inzwischen 16 Spielrunden ohne Gewinne in der höchsten Klasse ist der Eurojackpot auf den Maximalwert von 120 Millionen Euro angewachsen. Da der Jackpot bei dieser Summe gedeckelt ist und nicht überschritten werden darf, wandert der für die Gewinnklasse 1 überschüssige Anteil der Spieleinsätze in die Gewinnklasse 2. Dort bildet sich zur Ziehung am Dienstag (8. November) ein zweiter Jackpot von rund 16 Millionen Euro.

Am Dienstag (8. November) sind 120 Millionen Euro im Eurojackpot. (Archivbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Deutscher Lotto-Rekordgewinn möglich: Tippgemeinschaft aus NRW knackte 110 Millionen Euro

Im Mai hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen 110 Millionen Euro im Eurojackpot abgeräumt und damit den bisherigen deutschen Höchstgewinn aufgestellt. Der internationale Eurojackpot-Rekordgewinn ging im Juli nach Dänemark. Eine Frau gewann damals den höchstmöglichen Betrag von 120 Millionen Euro.

Wichtige Hinweise Die Gewinnchance beim Eurojackpot liegt bei 1:140 Millionen. Die Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos gibt es unter der kostenlosen Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de.

Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro: Erst seit diesem Jahr möglich

Gewinnsummen in dieser Größenordnung sind beim Eurojackpot erst seit Ende März 2022 möglich. Die 18 Teilnehmerländer hatten zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie die Regeln geändert und die Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro angehoben. Zudem wurde neben dem Eurojackpot am Freitag mit dem Dienstag ein zweiter Ziehungstag eingeführt.

Bis zur Regeländerung im Frühjahr wurden die Rekordgewinne von 90 Millionen Euro in Deutschland von Tippern aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen gehalten. (ph)