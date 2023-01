100.000 Euro Schaden bei Brand in Einfamilienhaus

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Einen Schaden von rund 100.000 Euro hat ein Brand in einem Einfamilienhaus in Albersweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag im Keller des Hauses ausgebrochen und hatte sich bis in das Obergeschoss ausgebreitet, wie die Polizei in Landau mitteilte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, es gab keine Verletzten.

Albersweiler - Die Brandursache ist nach Angaben der Ermittler noch unklar. dpa