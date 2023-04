165 Packungen Wärmepflaster aus Einkaufszentrum gestohlen

165 Packungen Wärmepflaster sind in einem Einkaufszentrum in Kaiserslautern gestohlen worden. Die Polizei fahndet nun nach einer Frau, die nach den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera Anfang April die Packungen aus einem Verkaufsregal des Geschäfts genommen haben soll. Die Unbekannte habe danach den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen, teilten die Ordnungshüter am Montag mit.

Kaiserslautern - Der Diebstahl war bei einer Inventur aufgefallen. dpa