17-Jähriger bei Unglücksfall in Schwimmbad gestorben

Teilen

Ein Polizei-Blaulicht leuchtet über einem Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Im Bergbad Heltersberg in der Südwestpfalz ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Den Ermittlungen zufolge sei der Jugendliche beim Versuch, das Drehkreuz im Eingangsbereich zu übersteigen, tödlich verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mit. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter.

Waldfischbach-Burgalben - Der 17-Jährige sei von anderen Jugendlichen leblos gefunden worden, hieß es. Der Rettungsdienst und der Notarzt konnten nur noch den Tod feststellen. „Ein Kriseninterventionsteam der Notfallseelsorge war vor Ort und kümmerte sich um die Ersthelfer“, teilte die Polizei mit.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zuvor hatten mehrere Medien über das Unglück berichtet, das sich der Polizei zufolge wohl gegen 1.45 Uhr ereignet hatte.

„Wir sind geschockt, und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Felix Leidecker, am Montag. Der Tote stammt aus der Verbandsgemeinde. dpa