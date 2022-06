19-Jähriger nach Brand in Baumarkt in Untersuchungshaft

Nach dem Brand in einem Baumarkt in Gerolstein in der Eifel sitzt der 19 Jahre alte mutmaßliche Brandstifter mittlerweile in Untersuchungshaft. Eine Richterin habe einen entsprechenden Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei in Daun am Montag mit. Gegen den jungen Mann wird demnach wegen Brandstiftung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Gerolstein/Daun - Einsatzkräfte waren am vergangenen Mittwoch zu dem Feuer in dem Baumarkt gerufen worden. Als die Feuerwehr gerade am Haupteingang des Marktes Holzkohlesäcke löschte, offenbarte sich der 19-Jährige laut Polizei als Verursacher des Brandes. Beamte hielten den Mann fest, der nach Angaben der Polizei die Einsatzkräfte beleidigte und nach ihnen trat. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Der Verdächtige leide nach eigener Aussage unter psychischen Problemen, hieß es nach dem Einsatz. Er gab demnach an, Kohlesäcke mit einem Feuerzeug angezündet zu haben und im hinteren Bereich des Baumarktes zudem eine Gasflasche aufgedreht und so ein Feuer ausgelöst zu haben. Der entstandene Sachschaden in dem Markt beläuft sich nach Polizeiangaben vom Montag auf mehr als 20 000 Euro. dpa