21-Jähriger bei Schlägerei verletzt und mit Messer bedroht

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 21-Jähriger ist in Speicher im Landkreis Bitburg-Prüm bei einer Schlägerei verletzt und mit einem Messer bedroht worden. Der 21-Jährige wurde von mindestens fünf Menschen mit Schlägen und Tritten an Kopf und Körper attackiert, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Eine weitere Person soll ein Messer gezogen haben.

Speicher - Nach Angaben von Zeugen wurde der 21-Jährige am Samstagabend zunächst von einem Mann ohne erkennbaren Grund provoziert und kurze Zeit später von einer 15-köpfigen Gruppe angegangen. Als ein 45-Jähriger versuchte, die Schlägerei zu stoppen, wurde er mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei stellte einen 17-jährigen Tatverdächtigen und ermittelte die Identität von drei weiteren mutmaßlichen Tätern. dpa