24-Jähriger bedroht mehrere Menschen mit Waffe

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Montag in Ludwigshafen mehrere Menschen mit einer Schusswaffe bedroht. Der Mann sei zunächst vor einer Kirche an einer Gruppe vorbeigegangen und habe dabei einen 31-Jährigen angerempelt, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er dem Mann die Waffe an Kopf und Brust gehalten und gefragt, ob er abdrücken solle.

Ludwigshafen - Mit der Waffe im Hosenbund sei er dann auf eine fünfköpfige Gruppe auf der anderen Straßenseite zugegangen, habe die Waffe gezogen und mehrfach durchgeladen. Er sei dann in seine Wohnung gegangen, die von Zeugen aus den Personengruppen benannt werden konnte. Das Haus sei von Einsatzkräften umstellt worden.

Der 24-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Bei ihm seien fast zwei Promille Alkohol festgestellt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt. In seiner Wohnung sei eine schwarze Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Der 31-Jährige musste wegen eines Schocks in psychische Betreuung. dpa