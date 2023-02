24,8 Millionen Euro für Landesgartenschau 2027

Zwei Hummeln sammeln Pollen von einer Blüte auf der Landesgartenschau. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Die Finanzierung für die Landesgartenschau 2027 in Neustadt an der Weinstraße steht. Das teilte am Dienstag das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium mit. Ministerin Daniela Schmitt (FDP) habe Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) informiert, dass die Landesregierung das Finanzierungskonzept von insgesamt 24,8 Millionen Euro in der Kabinettssitzung beschlossen habe, hieß es.

Neustadt/Wstr. - „Mit rund 18,3 Millionen Euro des Landes und rund 6,5 Millionen Euro seitens der Stadt investieren wir gemeinsam in die Zukunft von Neustadt an der Weinstraße und der Region“, teilte Schmitt mit.

Weigel betonte: „Wir sind stolz und glücklich, dass unser Gartenschau-Konzept nun umgesetzt werden kann.“ Die Stadt gehe nun beherzt an die Detailplanung und freue sich auf diesen „riesigen Schub in der Stadtgestaltung“.

Die Entscheidung war im März 2022 gefallen. Neustadt hatte sich gegen Bitburg, Bendorf, Speyer, Mainz und die Mittelmosel durchgesetzt. dpa