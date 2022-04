25 Zentimeter Schnee in der Eifel: Wetterumschwung am Montag

Ein Nadelwald ist mit Schnee bedeckt. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Schneefälle über Rheinland-Pfalz und dem Saarland lassen zwar nach - es bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allerdings zunächst noch trüb, regnerisch und recht ungemütlich. Erst am Montag geht der Regen allmählich in Schauer über und es wird etwas freundlicher.

Offenbach - „Nach dem kurzen winterlichen Intermezzo steuern wir zu Beginn der neuen Woche auf eine generelle Wetterumstellung hin“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Dabei gelangt feuchte und etwas mildere Meeresluft aus dem Nordwesten nach Mitteleuropa.

Am Montag und in der Nacht zum Dienstag sorgt sie vor allem in der Eifel und dem Hunsrück für stürmische Böen. Am Dienstag werden tagsüber Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad erwartet, in der Hocheifel bis fünf Grad.

In der Nacht zum Samstag war der Winter mit starken Schneefällen zurückgekehrt. In der Eifel fielen laut DWD bis zu 25 Zentimeter Neuschnee. Nach Angaben des Meteorologen ist das im April „recht selten“ - wenn auch nicht außergewöhnlich. dpa