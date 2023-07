28 Kilometer Radwege an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Teilen

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz sind im Jahr 2022 rund 28 Kilometer neue Radwege an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen gebaut worden. Das Radwegenetz habe nun einen Umfang von rund 1970 Kilometern, teilte der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) am Freitag in Koblenz mit. Von diesem Netz ausgenommen sind demnach Radwege in Städten. Dort seien die Kommunen für den Ausbau zuständig, sagte eine Sprecherin.

Koblenz - Den Angaben zufolge wurde unter anderem entlang der Bundesstraße 9 ein Teilabschnitt der Pendlerradroute Koblenz - Spay gebaut, an der B38 zwischen Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach konnte eine wichtige Radwegelücke geschlossen werden.

Im vergangenen Jahr sei außerdem der Odenbachtal-Radweg zwischen Hefersweiler bis Reipoltskirchen ausgebaut worden. Auch zwei Radwege an Kreisstraßen in den Landkreisen Rheinpfalz und Trier-Saarburg wurden fertiggestellt. Im Jahr 2022 sind dem LBM zufolge für den Ausbau der Radwege im Land rund 16 Millionen Euro bereit gestellt worden. dpa