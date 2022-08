32 Jahre alter Mainzer in Mexiko von Schüssen verletzt

Ein 32 Jahre alter Mann aus Mainz ist in Mexiko von mehreren Schüssen verletzt worden. Das Bundeskriminalamt habe nach einer entsprechenden Mitteilung aus Mexiko die Staatsanwaltschaft und die Polizei über das versuchte Tötungsdelikt informiert, teilte die Polizei am Freitag in Mainz mit. Der Mann soll bereits am vergangenen Sonntag (14. August) von mehreren Kugeln erheblich verletzt worden sein.

Mainz - Einzelheiten seien nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, ein sogenanntes Spiegelverfahren zu den in Mexiko geführten Ermittlungen, eingeleitet und stehe im Austausch mit den mexikanischen Behörden.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft des mexikanischen Bundesstaats Quintana Roo fielen die Schüsse in einer Bar in dem Urlaubsort Playa del Carmen an der Karibikküste. Drei Männer seien dabei verletzt worden, darunter der Deutsche. Sein Gesundheitszustand sei stabil.

Die sogenannte Riviera Maya mit den Orten Cancún, Playa del Carmen und Tulum ist eine beliebte Touristenregion. Lange Zeit galt die Gegend für mexikanische Verhältnisse als recht sicher. Zuletzt kam es in der Region allerdings vermehrt zu Kämpfen zwischen verfeindeten Banden. Im Oktober vergangenen Jahres waren zwei Urlauberinnen aus Deutschland und Indien in einer Bar in Tulum in eine Schießerei zwischen rivalisierenden Gangs geraten und getötet worden. Die Regierung verlegte daraufhin eine Einheit der Nationalgarde in die Region, um die Touristen besser zu schützen.

Mexiko leidet seit Jahren unter einer Welle der Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land im Schnitt fast 100 Tötungsdelikte pro Tag registriert. Rund 100.000 Menschen gelten zudem als verschwunden. Für den Großteil der Gewalttaten sind kriminelle Banden verantwortlich. Die meisten Taten werden nie aufgeklärt. dpa