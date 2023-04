32 Menschen verlassen wegen Gasgeruchs ihre Wohnungen

Wegen einer erhöhten Gaskonzentration im Keller eines mehrstöckigen Wohnhauses in Ludwigshafen sind am Samstag 32 Menschen vorsorglich für rund vier Stunden evakuiert worden. Ursache war „sehr wahrscheinlich“ ein defektes Stromkabel im Boden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Dämpfe der verschmorten Isolierung an diesem Erdkabel und Faulgase im Boden hätten offenbar zu der erhöhten Gaskonzentration geführt.

Ludwigshafen - Eine Gasleitung, die in der Nähe des Stromkabels liegt, sei nicht beschädigt gewesen. Nach der Reparatur des Stromkabels sei auch keine erhöhte Gaskonzentration mehr gemessen worden.

Die Bewohner aus dem mehrstöckigen Wohnhaus und zwei benachbarten Häusern konnten sich zwischenzeitlich in einem Bus versorgen lassen. Verletzt worden sei niemand.

Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen hatten am Morgen die erhöhte Gaskonzentration im Keller gemessen und die Feuerwehr verständigt. Sie waren wegen des defekten Stromkabels mit Erdarbeiten vor dem Gebäude beschäftigt.

Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz. Dazu kamen zahlreiche weitere Einsatzkräfte unter anderem von Polizei und Rettungsdienst sowie der Technischen Werke. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) war nach Angaben der Feuerwehr auch vor Ort. dpa