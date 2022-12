42 Markenpartner bei Programm „Rheinland-Pfalz.Gold“

An dem Markenpartnerprogramm des Standortmarketings „Rheinland-Pfalz.Gold“ haben sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bisher 42 Unternehmen beteiligt. Dabei handele es sich um 39 kleine und mittlere Unternehmen sowie um drei Großunternehmen (Stand Ende November), teilte Ministerin Daniela Schmitt (FDP) in einer Antwort auf eine Anfrage von mehreren SPD-Landtagsabgeordneten mit.

Mainz - Ziel des Markenpartnerprogramms sei es, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in dem Bundesland noch enger zu verzahnen. Markenpartner sind beispielsweise Hotels, Winzer, Tourismusregionen und der Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05.

Bei der Weiterentwicklung der Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ ist nach Angaben des Ministeriums auch eine Zusammenarbeit mit teilnehmenden Unternehmen bei Anzeigen und Plakaten geplant. Auf Fachmessen und Veranstaltungen zur Berufsorientierung sollen Gemeinschaftsstände für die Markenpartner organisiert werden, um dort beispielsweise um Fachkräfte zu werben.

Die Standortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ wurde laut Ministerium bislang unter anderem auf Messen im In- und Ausland eingesetzt. Im Rahmen dieses Marketings soll auch eine eigenständige Kampagne zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte gestartet werden. Bei diesem Projekt soll neben der Werbung für Rheinland-Pfalz als Arbeits- und Wohnort auch die Unterstützung durch verschiedene Partner hervorgehoben werden, damit sich die Fachkräfte nach einer erfolgreichen Anwerbung „auch dauerhaft willkommen fühlen und in Rheinland-Pfalz bleiben“. Entsprechende Kampagnen gibt es bereits im Tourismus („Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“) und im Weinmarketing („Rheinland-Pfalz.Gold im Glas“). dpa