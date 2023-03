50-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

Teilen

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein 50-jähriger Mann ist bei einem Autounfall bei Neustadt an der Weinstraße tödlich verunglückt. Eine 38-jährige Frau und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Freitag mitteilten. Der 50-Jährige habe den ersten Erkenntnissen zufolge bei der Auffahrt auf die Bundesstraße 39 am Donnerstagmorgen die Vorfahrt missachten.

Neustadt/Weinstraße - Auf der B39 sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 38-Jährigen gekommen. Der Wagen des Mannes sei durch den Aufprall auf den Grünstreifen neben der Straße geschleudert worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Frau und die zwei Kinder seien mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ein weiteres Kind aus dem Auto der Frau sei unverletzt geblieben. dpa