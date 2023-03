52-Jähriger überfährt mit 3,14 Promille Verkehrskreisel

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mit 3,14 Promille Alkohol im Blut hat ein 52-Jähriger nahe der Mittelmosel ein Verkehrszeichen angefahren und die flache Insel eines Verkehrskreisels geradeaus überquert. Der Mann kam nach dem Unfall am Samstag in Lösnich im Kreis Bernkastel-Wittlich leicht verletzt vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen den Autofahrer aus dem saarländischen Kreis St.

Lösnich - Wendel wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Lösnich und Zeltingen-Rachtig, ein Notarztfahrzeug, ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife. dpa