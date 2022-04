75 Jahre FDP: Geburtstagstorte und Mahnung von Wissing

Der FDP-Landesvorsitzende und Bundesverkehrsminister Wissing (rechts) schneidet eine Torte an. © Michael Bauer/dpa

Mit einem Fest in Bad Kreuznach hat die rheinland-pfälzische FDP am Dienstag ihren 75. Gründungstag gefeiert. „Unsere freiheitliche Demokratie ist heute vielleicht stärker gefährdet als in den vergangenen 75 Jahren“, sagte der FDP-Landesvorsitzende und Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit Blick auf aktuelle Herausforderungen wie den russischen Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft wegen des demografischen Wandels und der globalen Erwärmung.

Bad Kreuznach - Die FDP sei in Rheinland-Pfalz wie im Bund stets ein Schrittmacher für die notwendigen Modernisierungen gewesen, sagte Wissing.

Die Feier vor geladenen Parteimitgliedern fand in einem kleinen Café im Kurviertel von Bad Kreuznach statt, wo sich auf den Tag genau vor 75 Jahren führende Liberale aus dem jungen Bundesland zu einer Gesamtpartei zusammenfanden. Die Werte der FDP hätten in dieser Zeit nicht an Aktualität verloren, sondern seien jetzt möglicherweise wichtiger denn je zuvor, betonte Wissing, bevor er eine Geburtstagstorte in den Parteifarben anschnitt.

„Die FDP hat viel Regierungsverantwortung getragen in diesen 75 Jahren und hat immer einen Beitrag geleistet, dass Rheinland-Pfalz und auch Deutschland aus der Mitte heraus regiert werden konnte“, sagte Wissing weiter. Alle Bürger in Deutschland seien aufgerufen, sich jeden Tag für die Demokratie einzusetzen. Dazu gehöre auch, sich zu informieren und Kompromisse, die das Land brauche, nicht schlechtzureden. dpa