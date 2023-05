80 Meter hoher Autokran für Rückbau des Rathaus-Centers

Teilen

Der Schriftzug „Rathaus Center“ ist am zum Abriss freigegebenen Gebäude angebracht. © Uwe Anspach/dpa

Für den Rückbau des Rathaus-Turmes und des Rathaus-Centers in Ludwigshafen laufen die Vorbereitungen nach Angaben der Stadtverwaltung auf Hochtouren. Ein 80 Meter hoher Autokran transportierte am Montag Abbruchmaterial sowie technische Anlagen vom Dachgeschoss.

Ludwigshafen - Die Auslegerlänge des Krans sei so gewählt, dass er alle Gebäudeseiten abdecke, hieß es. Der Autokran mit einer Traglast von 300 Tonnen soll rund zwei Wochen im Einsatz sein.

Aufgrund erheblicher Mängel in der Brandschutz- und Gebäudetechnik des 1979 gebauten Rathausturms war die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet.

Ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro stellte fest, dass eine Sanierung des Rathauses teurer wäre als der Abriss und ein Neubau. Der Stadtrat war dem gefolgt und hatte im September 2020 den Abriss von Rathaus und Rathaus-Center beschlossen.

Bei der bereits abgerissenen Teilstrecke der Hochstraße Süd in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz soll der Neubau am 17. Juli beginnen. Ziel ist es, dass Ende 2025 wieder Autos über den wichtigen Verkehrsweg und die unmittelbar anschließende Rheinbrücke Richtung Mannheim rollen. Das Projekt soll knapp 100 Millionen Euro kosten. dpa