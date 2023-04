82-Jährige erleidet bei Unfall schwere Kopfverletzungen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Eine 82-Jährige ist am Freitag in Speyer frontal von einem Auto erfasst worden und hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Frau sei ihrem nicht angeleinten Hund auf die Straße hinterhergelaufen und habe dabei nicht auf den Verkehr geachtet, teilte die Polizei mit. Dort sei sie von dem Auto eines 60-Jährigen erfasst worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Speyer - Der Hund sei nicht verletzt worden und nach dem Unfall zur Wohnanschrift der 82-Jährigen gelaufen. dpa