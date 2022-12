82-Jährige erschlagen: Sohn soll in psychiatrische Klinik

Nach dem gewaltsamen Tod einer 82 Jahre alten Frau im pfälzischen Herxheim bei Landau soll der tatverdächtige Sohn dauerhaft in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 56-Jährige wegen einer krankhaften seelischen Störung bei der Tat am 6. August schuldunfähig war, wie die Staatsanwaltschaft Landau am Dienstag mitteilte.

Landau - Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung mit Tritten und Schlägen getötet. Angehörige entdeckten die Leiche der Frau und alarmierten die Polizei, der Sohn wurde am Tatort festgenommen.

Der Staatsanwaltschaft zufolge besteht bei ihm die Gefahr weiterer erheblicher Straftaten. Deshalb sei nun beim Landgericht Landau ein sogenanntes Sicherungsverfahren beantragt worden mit dem Ziel, dass der Mann auf Dauer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht bleibt. Dort befindet er sich bereits seit seiner Festnahme.

Ein Termin für das Sicherungsverfahren steht noch nicht fest, das Landgericht muss nun zunächst entscheiden, ob der Antrag der Staatsanwaltschaft zugelassen wird. dpa