82-jähriger Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 82-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Bell im Landkreis Mayen-Koblenz ums Leben gekommen. Der Mann sei auf einer Landstraße in einer Kurve mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Garagenmauer gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Ursache des Unfalls am späten Sonntagabend ist noch unklar.