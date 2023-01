91-Jähriger in Worms von Auto angefahren und schwer verletzt

Der Schriftzug „Zugang Notaufnahme“ hängt vor einem Gebäude einer Klinik. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Senior ist in Worms von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Zuvor hatte der 91-Jährige eine Straße überqueren wollen. Dabei sei er von dem Wagen eines 53-Jährigen erfasst worden, teilte Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Rettungskräfte brachten den Fußgänger in eine Klinik. Der Autofahrer blieb einem Polizeisprecher zufolge unverletzt.

Worms - Wie es zu dem Unfall am Donnerstagabend kommen konnte, war zunächst unklar. dpa