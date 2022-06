99 Schüler in Bergnot gerettet: Schule erhält Rechnung für Hubschrauber-Einsatz

Mehr als 100 deutsche Schüler und Lehrer in Österreich in Bergnot © dpa/Landespolizeidirektion Vorarlberg

Eine angeblich „klassische Feierabendrunde“ in Österreich wurde für 107 Schüler und Lehrer aus der Pfalz zum Albtraum. Lesen Sie hier, warum die Bergrettung für die Schule teuer werden. könnte:

Hubschrauber und Bergrettung haben im österreichischen Kleinwalsertal mehr als 100 in Bergnot geratene Schüler und Lehrer aus Deutschland gerettet. Die 99 Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren und 8 Lehrer aus dem Raum Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) waren am Dienstag auf einer für ihre Ausrüstung und Fähigkeiten zu schwierigen Route unterwegs, teilte die Polizei Vorarlberg in der Nacht zum Mittwoch mit.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, warum die Polizei der Schule nun eine Rechnung schreiben wird – und wie es zu dem Wander-Drama in Österreich überhaupt erst kommen konnte.

Als sich ein Teil der Gruppe auf der Wanderroute zum Umkehren entschied, rutschten zwei Schüler ab und verletzten sich leicht. Da einzelne Jugendliche in Panik gerieten, setzten die Lehrer einen Notruf ab. Laut Polizei wurden etwa 70 Mitglieder der Schülergruppe aus dem Raum Ludwigshafen von zwei Hubschraubern mit Seilen geborgen. (kab)