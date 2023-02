A3 nach schwerem Unfall gesperrt: Lastwagenfahrer tot

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall mit drei Lastwagen am Dienstagnachmittag ist die Autobahn 3 nahe Ransbach-Baumbach in beide Richtungen voll gesperrt worden. Anders als zunächst vermutet ist an der Unfallstelle im Westerwaldkreis keine Chemikalie aus einem der beteiligten Lastwagen ausgelaufen, wie die Polizei mitteilte. Die Erkundung der Unfallstelle durch die Feuerwehr dauerte am Abend noch an.

Ransbach-Baumbach - Anschließend sollte das leicht entzündliche Gefahrgut sicher abtransportiert werden. Aufgrund der Bergung und des Abtransportes der Fahrzeuge sollte die Sperrung in beide Fahrtrichtungen laut Polizei noch bis mindestens in die späten Abendstunden andauern. Bei dem Auffahrunfall an einem Stauende erlitt ein Lastwagenfahrer tödliche Verletzungen. dpa