„Abschwimmen“ der Feuerwehr bringt 5000 Euro Spendengelder

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Beim traditionellen „Abschwimmen“ der Feuerwehr in Mainz am 31. Dezember sind 5000 Euro gespendet worden. Das Geld werde an den Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder in Mainz weitergegeben, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Dieser setze sich für betroffene Familien ein. Das „Abschwimmen“ im Rhein wurde nach zwei Jahren Corona-Pause zum 50.

Mainz - Mal veranstaltet. Etwa 220 Frauen und Männer sprangen in das acht Grad kalte Wasser und schwammen gut zwei Kilometer vom Fischtorplatz bis zum Feldbergtor. Der Erlös der begleitenden Spendenaktion wird stets für einen guten Zweck gestiftet. dpa