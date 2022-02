Abteilungsleiter: Ministerium sei kein Teil der Meldekette

Abteilungsleiter Andreas Christ aus dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium war am Tag der Ahr-Flutkatastrophe nach 17 Uhr klar, „dass es ein sehr deutlich großes Hochwasser gibt“. Einen Lagebericht aus seinem Haus an die damalige Ministerin Anne Spiegel (Grüne) habe es seines Wissens an diesem Tag nur einmal gegeben - und zwar bereits am Vormittag.

Mainz - Der Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft betonte am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe: „Das Ministerium ist aber nicht Teil der Meldekette.“

Der Hochwassermeldedienst sowie die Hochwasserfrühwarnung seien aktiv gewesen. „Die Warnketten haben nach meinem Kenntnisstand funktioniert“, sagte der als Zeuge geladene Abteilungsleiter in Mainz.

Nach den vorgegebenen und festgelegten Meldestrukturen und -wegen verschicke das Landesamt für Umwelt (LfU) die Meldungen an die Kreismeldestellen. Er könne keine Informationen darüber haben, was ein Wasserstand konkret vor Ort bedeute und welche Maßnahmen dort ergriffen werden könnten. Es habe für ihn daher auch keinen Sinn gemacht, „die Informationen an irgendwen zu verschicken“ oder „wild in der Gegend rum zu telefonieren“. „Das sorgt für Chaos.“

Er habe an dem Tag der Flutkatastrophe nicht selbst mit Spiegel gesprochen, und wisse auch nicht, wer aus dem Ministerium mit ihr gesprochen habe, sagte Christ. Er habe aber in Kontakt mit Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) und dem LfU gestanden.

Spiegels Pressemitteilung von 16.42 Uhr, in der es heißt, es drohe kein Extremhochwasser an Rhein und Mosel, habe er durch den Hinweis ergänzt, die aktuelle Situation - etwa an der Ahr - müsse vor Ort beachtet werden. Seines Wissens nach basierte die Pressemitteilung auf dem Lagebericht vom Vormittag. dpa