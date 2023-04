ADFC stellt Ergebnisse des Fahrradklimatests vor

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Beim sogenannten Fahrradklima-Test fragt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Radfahrer regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit. Wie bewerten sie die Radwege in ihren jeweiligen Städten, wie sicher fühlen sie sich, für wie fahrradfreundlich halten sie ihre Heimat? Am Montag (13.30 Uhr) stellt der ADFC in Rheinland-Pfalz die Ergebnisse der aktuellen Befragung im rheinhessischen Stadecken-Elsheim vor.

Stadecken-Elsheim - Durchgeführt wird der Test alle zwei Jahre vom ADFC in Kooperation mit dem Bundesverkehrsministerium.

Bei der letzten Erhebung im Herbst 2020 hatte Mainz bei der Einschätzung der Fahrradfreundlichkeit den 10. von 26 Plätzen bei Städten mit 200.000 bis 500.000 Einwohnern erreicht. Damit landete die Landeshauptstadt im Mittelfeld. Der ADFC hatte angesichts der Resultate betont, viele Kommunen in Rheinland-Pfalz müssten ihre Attraktivität in Sachen Radverkehr noch steigern. dpa