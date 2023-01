Ältester Rheinland-Pfälzer ist 113 Jahre alt

Der älteste Rheinland-Pfälzer ist im vergangenen Jahr 113 Jahre alt geworden - und die älteste Rheinland-Pfälzerin 109. Insgesamt haben mehr als 900 Menschen in dem Bundesland 2022 ein Alter von mindestens 100 Jahren erreicht, wie die Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch mitteilte. Darunter waren 767 Frauen und 142 Männer. „Es ist ein großes Geschenk, dass die Lebenserwartung steigt und die Menschen gleichzeitig länger aktiv bleiben“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) laut Mitteilung.

Mainz - Fast 6400 Ehepaare waren demnach mindestens 60 Jahre verheiratet. Rund 1500 waren 65 Jahre und 177 sogar 70 Jahre ein Ehepaar. Kronjuwelenhochzeit - also 75 Jahre Ehe - konnten sechs Ehepaare begehen.

Zum Vergleich: 1956 konnte die Staatskanzlei nur drei „Altersjubilaren“ und 147 Ehepaaren zum Jubiläum gratulieren. 20 Jahre später wurden schon 36 Menschen mindestens 100 Jahre alt. Die Zahl der Ehejubiläen stieg auf 184. Im Jahr 2001 zählte die Staatskanzlei bereits 330 Jubilare über 100 Jahre und 1143 Ehepaare, die seit mehr als 60 Jahren verheiratet waren.

„Wir wollen, dass alle Menschen in Rheinland-Pfalz gut und selbstbestimmt alt werden können. Dies zu gestalten, ist ein zentraler Schwerpunkt der Landesregierung und ihrer Demografiestrategie“, sagte Dreyer. „Wir fördern beispielsweise neue Wohnformen, in denen verschiedene Generationen miteinander leben und sich gegenseitig unterstützen. Auch die Digitalisierung bringt neue Ansätze für die soziale Teilhabe oder die medizinische Versorgung.“ dpa