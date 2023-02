Ärger mit Hundehaufen: Kommunen gehen unterschiedliche Wege

Teilen

Ein Mann greift auf einer Wiese mit einem Hundekotbeutel nach einem Hundehaufen. © Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Damit möglichst wenige Hundehaufen auf den Wiesen und Wegen liegen, gehen die Kommunen in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Wege. Manche kontrollieren, andere machen einfach selbst sauber, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So gibt es in Pirmasens viele Hundewiesen und Kontrollen, in Ludwigshafen ist ein Hundekotmobil zur Reinigung unterwegs.

Mainz - In Andernach wurde das Projekt „Essbare Stadt“ eingeführt: Mitten in der Stadt wachsen auf öffentlichen Plätzen etwa Kartoffeln, Mangold, Tomaten sowie allerlei Obst und Kräuter, jeder darf ernten. Hundekot liegt dort seitdem nicht mehr. dpa