Altenpflegerin getötet: Ermittler hoffen auf Fernsehfahndung

Eine Projektion des Logos der Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ ist in einem Studio zu sehen. © picture alliance/Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Der gewaltsame Tod einer Altenpflegerin in Kaiserslautern vor rund eineinhalb Jahren wird zum Fall für die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Von einem öffentlichen Fahndungsaufruf in der Sendung am Mittwoch (11. Mai, 20.15 Uhr) erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu der ungeklärten Tat. Es ist eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.

Kaiserslautern - Die Frau aus Ungarn war Ende November 2020 nach Deutschland gereist, um hier als private Altenpflegerin zu arbeiten. Die Ermittler vermuten, dass sie Mitte Dezember auf dem Weg zu einem Arbeitgeber nahe Trier zu früh in Kaiserslautern ausstieg und dort ohne Geld nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchte.

Drei Tage später wurde die Leiche der 48-Jährigen in der Innenstadt gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Umstände ihres Todes sind noch ungeklärt. In der ZDF-Sendung am Mittwoch werden die letzten Tage und Stunden im Leben der Frau nachgestellt.

Die Ermittler setzen auch auf die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera eines Parkhauses. Diese zeigen, wie ein bislang unbekannter Mensch mutmaßlich die verpackte Leiche in einem Einkaufswagen transportiert. dpa