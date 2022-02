Amazon baut neues Logistikzentrum – für Mitarbeiter gibts besonderes Extra

Teilen

In Rheinland-Pfalz will Amazon Ende 2022 ein neues Logistikzentrum eröffnen und 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. © Ronny Hartmann/dpa

In Kaiserslautern soll bald ein neues Amazon-Zentrum eröffnen. In einer Mitteilung enthüllt der Konzern, was die neuen Mitarbeiter am Standort erwartet.

Der Online-Gigant Amazon ist längst auch aus Deutschland nicht mehr wegzudenken. Von Kleidung über Elektronik und Möbel – es gibt fast nichts, was es nicht auf Amazon zu kaufen gibt. Und wer Amazon-Kunde ist, weiß, dass es in der Regel nicht lange dauert, bis die Ware geliefert wird. Schon länger bietet das Unternehmen auch einen Express-Versand an, der einen extrem-schnellen Versand verspricht. Um diese schnellen Lieferungen zu ermöglichen, setzt Amazon auf ein ausgeklügeltes Logistiksystem.

BW24* enthüllt, welche Benefits die Amazon-Mitarbeiter am neuen Standort in Rheinland-Pfalz erwartet

Dazu gehört eine Vielzahl an Logistikzentren, die über ganz Deutschland verteilt sind. Und da der Online-Handel boomt, baut auch Amazon sein Geschäft aus. Im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern wird bald ein weiteres Logistikzentrum eröffnet, das über 1.000 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen soll. Und obwohl Amazon von gute Konditionen für Mitarbeiter spricht, hagelt es Kritik. Eine Tatsache stößt auf Facebook auf besonders viel Gegenwind. BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.