Angriff auf 20-Jährigen: Stiefvater schwer verletzt

Ludwigshafen

Er wollte seinen Stiefsohn abholen, weil dieser von einer Gruppe bedroht wurde. Dann wurde er von unbekannten Tätern mit einem Messer und Tritten gegen den Kopf schwer verletzt.

Ludwigshafen - Ein 34-Jähriger, der seinem Stiefsohn bei einer Auseinandersetzung in Ludwigshafen zur Hilfe kam, ist von Unbekannten schwer verletzt worden. Eine rund zehnköpfige Gruppe habe den 20 Jahre alten Stiefsohn am Freitagabend auf einem Parkplatz angreifen wollen, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mit. Als der verständigte Stiefvater kam, um den 20-Jährigen abzuholen, sei es dann beim Verlassen des Parkplatzes zu den Taten gekommen.

Zunächst habe ein Unbekannter mit einer Schreckschusswaffe auf den Stiefvater geschossen, ohne ihn zu verletzen. Dann habe ein weiterer Unbekannter den 34-Jährigen mit einem Messer verletzt, in einem anschließenden Gerangel sei gegen seinen Kopf getreten worden. Die Gruppe war vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Der 34-Jährige musste notoperiert werden, es bestehe aber keine Lebensgefahr.

Bei der Fahndung habe die Polizei rund 30 Personen kontrolliert, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Die Ermittlungen dauerten an. Es habe noch keine Festnahmen gegeben, sagte ein Sprecher. Das Opfer hatte nach einer ersten Mitteilung vom Samstag mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. dpa