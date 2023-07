Anklage gegen elf Menschen nach Angriff auf Polizisten

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Im Zusammenhang mit dem Angriff auf Polizeibeamte vor einer Diskothek in Trier im Februar hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zehn Männer und eine Frau erhoben. Das teilte die Behörde in Trier am Mittwoch mit. Gegen einen 42-Jährigen und einen 18-Jährigen bestehe der hinreichende Tatverdacht des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung, hieß es.

Trier - Acht weitere Männer zwischen 16 und 20 Jahren seien unter anderem des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der gefährlichen Körperverletzung verdächtig. Gegen eine zur Tatzeit 17-jährige Frau laute die Anklage auf tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Den Ereignissen vorausgegangen war demnach eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Disco. Mehrere Gäste wurden nach draußen verwiesen. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort, um den Fall aufzunehmen. Zur Absicherung wurde ein Einsatzwagen mit fünf Beamten sowie ein Diensthundeführer entsandt. „Aufgrund der aufgeheizten Stimmung“ hätten sich die Beamten zu einer Polizeikette formiert, um die Gruppe vom Betreten der Disco und einem Aufeinandertreffen mit dem Sicherheitsdienst abzuhalten. Fünf weitere Beamte unterstützen.

„Das Geschehen eskalierte, als wenig später der 42-jährige Angeschuldigte vor Ort erschien“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann habe einem Beamten einen Faustschlag versetzt, durch den dieser unter anderem eine Prellung im Bereich der Augenhöhle erlitt. Der Angriff sei mit Pfefferspray und Schlagstock abgewehrt worden.

Im Anschluss bewarfen die acht Angeschuldigten aus einer mittlerweile etwa 40-köpfigen Gruppe heraus die Beamten mit Flaschen aus einem Altglascontainer sowie mit Schaufeln, Besen und Besenstielen, die als Reinigungsmittel auf dem Areal deponiert waren. „Außerdem wurden ein Einkaufswagen und eine Holzpalette in Richtung der Beamten geworfen.“

Ein Beamter wurde demnach von einem Gegenstand schmerzhaft am Arm getroffen. Der Angriff wurde der Anklagebehörde erst beendet, als ein Beamter mit seiner Dienstwaffe zwei Warnschüsse in die Luft abgab. Der 17-Jährigen wird vorgeworfen, einen Beamten angegriffen zu haben. dpa