Anstieg der Corona-Infektionen ist ungebrochen

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Die Omikron-Welle der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz ist zur Wochenmitte weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 963,7 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch mitteilte. Am Dienstag waren es 937,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Mainz - Die Gesundheitsämter meldeten am Mittwoch 8827 Neuinfektionen. Von den labortechnisch untersuchten Viren hatte die Omikron-Variante einen Anteil von 98,4 Prozent. Die Zahl der gleichzeitig infizierten Menschen stieg erstmals über die Schwelle von 100.000. Aktuell ist bei 102.475 Menschen eine Infektion mit Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner - nahm von 4,13 auf 4,67 zu. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten erhöhte sich um 4 auf 4819.

Inzwischen haben 17 der 36 Städte und Landkreise eine vierstellige Sieben-Tage-Inzidenz. Am höchsten ist dieser Wert im Kreis Kaiserslautern mit 1407,1. Danach folgen die Kreise Bad Kreuznach (1365,1) und Germersheim (1348,8) sowie die Stadt Trier (1308,3). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 295,6 im Kreis Mayen-Koblenz. dpa