Anstieg der Schülerzahlen aus der Ukraine verlangsamt sich

Teilen

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mehr als 10.700 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine werden seit Beginn des russischen Angriffskriegs an den Schulen in Rheinland-Pfalz unterrichtet. Die Zahlen würden weiter steigen, aber derzeit deutlicher langsamer, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Im Februar 2022 hat Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.

Mainz - Zu den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine kommen derzeit laut Ministerium auch noch mehr als 5700 Schüler aus anderen Ländern, die im Unterricht in den rheinland-pfälzischen Klassen sitzen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres 2022/23 besuchten rund 425.600 Kinder und Jugendliche eine der knapp 1500 allgemeinbildenden Schulen im Land besucht. dpa